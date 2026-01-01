Expreso
guayaquil city campeón de la seire b
Guayaquil City quedó campeón de la Serie B 2025 y logró el ascenso a la Serie A.CORTESIA

Guayaquil City, por un consolidado regreso a Serie A: Los objetivos en LigaPro 2026

El conjunto dirigido por Pool Gavilánez apunta a iniciar un torneo con una estructura "más sólida" tras su ascenso

  • Redacción Expreso

El equipo ciudadano se volverá a ‘codear’ con los de la máxima categoría en 2026 de LigaPro. Luego de 2 temporadas en la Serie B y con el título bajo el brazo, Guayaquil City ascendió para encaminar su retorno con el respaldo del aprendizaje obtenido bajo el mando del técnico Pool Gavilánez.

En conversación con EXPRESO, el estratega ecuatoriano, quien lleva 9 campañas consecutivas en el club, afirmó que ahora tienen “una estructura mucho más fuerte” que antes con un plantel “armado con jugadores propios”.

Gavilánez resaltó haber sacado “los resultados que se esperaban” para lograr subir a la Serie A, que “mantenerse algunos años en primera, descender y luego ascender siendo campeón” les da “un mérito bastante grande”. Esto, tras valorar que es “un equipo con pocos hinchas y con pocos patrocinadores”.

Al ser preguntado por el nuevo proceso y la reestructuración de la nómina de futbolistas, contestó: “Esto es como en cada institución año a año. No todos los jugadores van a continuar, habrá algunos que tengan que salir, pero la base o la mayoría que tienen contrato se van a quedar”.

El DT afirmó que entre los considerados titulares mínimo quedarán 9. Mientras tanto, de los que no estaban jugando serían 3 o 4 los que permanezcan.

“Contaremos con una base de jugadores que me conocen y los conozco, eso me ahorrará mucho trabajo”, agregó Gavilánez, quien, aunque no habló del presupuesto espera un incremento para esta temporada.

ENTRENAMIENTO DE GUAY (15673822) yug
Guayaquil City está al mando del director técnico Pool Gavilánez.MIGUEL CANALES

El entrenador, de 44 años, respondió que afrontarán la campaña 2026 “sobre todo, con responsabilidad” y “sabiendo cómo está la situación de los clubes en el fútbol ecuatoriano (crisis económica)”. Se refirió a que no quiere “caer en esos errores”, los que repercuten en lo deportivo y genera inestabilidad.

“Apostaremos por nuevas figuras que destaquen en el torneo nacional… Esa será la idea y el objetivo para la siguiente temporada”, argumentó. El fin estará en pelear entre los primeros puestos y cupos a competencias internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Damián Díaz llega a Guayaquil City 2026

En la nómina del plantel ciudadano estará Damián Díaz, exBarcelona que llegará a aportar como hombre de mayor experiencia, tras su breve paso por Banfield de Argentina.

Sobre Miller Bolaños, figura que recientemente fue anunciado con un acuerdo de contrato con Emelec (aún no puede inscribir), el estratega guayaquileño dijo que tenerlo en estos dos años “fue súper importante”, como “capitán del equipo, referente y uno de los goleadores”.

“Si continuaba o no era una decisión netamente de él. Guayaquil City es su casa, pero obviamente sabemos que es un jugador que tendrá propuestas… Si decidía quedarse íbamos a estar felices y si no lo hacía siempre estaremos agradecidos. Las puertas de este club estarán abiertas para cuando él quiera”, ratificó la postura el técnico del conjunto porteño.

Finalmente, Gavilánez aseguró que “lo importante” para 2026 es que “todos en la organización tengan las cosas claras, saber para dónde se va y cómo lograrlo”.

“Hay que tener claro que cuando ocurren cosas buenas no solamente es mi responsabilidad sino de todo un equipo de trabajo y cuando pasan situaciones malas es igual. Hay mucho por analizar y sacar a limpio”, concluyó.

Los albicelestes se ganaron la oportunidad de regresar a la máxima categoría de la LigaPro y quien direcciona el ‘barco’ aseveró que “la experiencia” de jugar en Serie B apuntala las metas para una nueva edición del campeonato ecuatoriano. Guayaquil City se volvió a juntar a Barcelona y Emelec como representantes de la ciudad.

