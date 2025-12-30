Barcelona SC y Emelec: el balance de las sanciones recibidas en 2025

Los equipos del Astillero tuvieron un año de poco alentador económicamente. Sus hinchas en sus estados lo provocaron

El cierre de la temporada 2025 de la LigaPro dejó balances económicos de preocupación para los equipos del Astillero. Es un alarmante déficit en las arcas de Barcelona SC y Emelec debido a las sanciones disciplinarias. Son los equipos más multados del año, sumando entre ambos casi 150 mil dólares en penalizaciones.

Los toreros no tuvieron rival en lo que a multas se refiere. Terminó el año con una deuda acumulada de $ 93.875, una cifra que lo sitúa muy por encima de cualquier otro club en el país.

El informe oficial revela un dato preocupante para la institución presidida por Antonio Álvarez: de las 67 sanciones recibidas, la gran mayoría nacen en las gradas. Es decir, producidas por el comportamiento de los aficionados en el escenario deportivo.

67,16% ($ 62.896): Corresponde al comportamiento de la hinchada (invasión de cancha, lanzamiento de objetos y cierres de estadio).

32,83%: Atribuible a faltas administrativas o logísticas del propio club.

Emelec no fue protagonista en la temporada 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

Por su parte, el Bombillo ocupó el segundo lugar en este listado de indisciplina. Acumuló un total de $ 54.420 en multas. Aunque la cifra es considerablemente menor a la de su eterno rival (una diferencia de casi $ 40.000), el motivo es el mismo: incidentes en el estadio George Capwell que derivaron en cierres de localidades y partidos a puertas cerradas, afectando directamente la taquilla del club.

Técnico Universitario, descendido y el tercer más multado

El podio lo cierra Técnico Universitario. A pesar de haber perdido la categoría este año, el equipo ambateño no se libró de los castigos económicos, sumando $ 14.275. Para un club que enfrentó el descenso, este gasto representa un golpe crítico a una economía ya debilitada por los resultados deportivos.

El reporte de 2025 pone en evidencia que la violencia y el mal comportamiento en los estadios sigue siendo el principal enemigo de las finanzas de los equipos ecuatorianos. Más allá de los puntos en la tabla, el costo de la indisciplina sigue siendo un lujo que pocos clubes pueden permitirse.

LigaPro 2025: Multas y sanciones en el año

