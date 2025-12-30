Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Jorge Guzmán
Jorge Guzmán (d), presidente de Emelec, y su directiva, podrían salir del Club Sport Emelec.cortesía

Jorge Guzmán y Emelec: La audiencia que podría dejar a los azules sin directiva

Este miércoles 31 de diciembre, el Viceministerio del Deporte tomará una decisión ante las denuncias de Carlos Puga

La directiva del Club Sport Emelec, encabezada por el presidente Jorge Guzmán Mancilla, comparecerá este miércoles 31 de diciembre, a las 10:00, en una audiencia telemática convocada por el Viceministerio del Deporte, que lidera Roberto Ibáñez. 

RELACIONADAS

El procedimiento administrativo busca revisar la validez de la inscripción del directorio registrado el 5 de abril de 2025, tras una solicitud presentada por el socio Carlos Javier Puga Barros, ex miembro de la dirigencia de José Pileggi y Cesar Avilés, quien alega posibles inconsistencias en el proceso.

Te puede interesar: Futbolistas ecuatorianos en el exterior: un 2026 clave en Europa y Sudamérica

La audiencia, que ha sido postergada en dos ocasiones previas durante diciembre, se llevará a cabo de manera virtual. De confirmarse irregularidades en el registro, el caso podría derivar en la notificación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para la designación de un interventor temporal, lo que implicaría una acefalía institucional en el club 'Millonario'.

Jorge Guzmán y el camino "cuesta arriba" en Emelec

Independiente del Valle, 2026, LigaPro, Copa Libertadores

Independiente del Valle: los retos tras ganar la LigaPro y cambiar de técnico

Leer más

La gestión de Jorge Guzmán al frente del conjunto eléctrico, que inició en febrero de 2025 tras ganar las elecciones ante Jose Auad, ha estado caracterizada por significativos desafíos administrativos heredados y nuevos. Al asumir el cargo, la directiva se encontró con un déficit superior a los 15 millones de dólares, deudas pendientes con jugadores y personal administrativo, así como múltiples sanciones de la FIFA que impedían la inscripción de nuevos futbolistas. 

RELACIONADAS

Estas inhibiciones, que llegaron a sumar hasta más de 9 en diciembre de 2025, derivando de obligaciones económicas no cumplidas con exintegrantes de la plantilla, complicando la planificación deportiva y contribuyendo a una temporada 'crítica', sin ingresos adicionales por la no clasificación a torneos internacionales. 

RELACIONADAS

Durante el año, la institución enfrentó paralizaciones del plantel por atrasos salariales que alcanzaron varios meses, huelgas de jugadores y promesas de pago parcialmente incumplidas, lo que generó tensiones internas y afectó el rendimiento en la LigaPro, dejando al equipo de Guillermo Duró en el 10mo puesto del Hexagonal de Copa Sudamericana, solo por delante de El Nacional y Delfín.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué equipos de Ecuador jugarán torneos internacionales en 2026?

  2. EE. UU. aprueba exportación de herramientas de chips a China: Samsung se beneficia

  3. Daniel Noboa declara zonas de seguridad los perímetros de las cárceles en Ecuador

  4. Frente unido en Mar-a-Lago: Trump y Netanyahu advierten a Irán y Hamás

  5. Jorge Guzmán y Emelec: La audiencia que podría dejar a los azules sin directiva

LO MÁS VISTO

  1. Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

  2. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  3. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de diciembre de 2025

  4. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

  5. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

Te recomendamos