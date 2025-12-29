Futbolistas ecuatorianos en el exterior: un 2026 clave en Europa y Sudamérica

28 futbolistas ecuatorianos jugaron en Europa en 2025. La liga de Bélgica fue la que más tricolores tuvo, con 6 tricolores

El ecuatoriano Willian Pacho (d) en uno de los encuentros cruciales de esta temporada con el PSG ante el poderoso FC Barcelona.

El 2026 será intenso y de alto nivel para los jugadores ecuatorianos que militan en el fútbol del exterior, pues tendrán protagonismo en los principales torneos como Champions League, Premier League y Copa Libertadores.

En Francia, Willian Pacho vivirá un calendario exigente con París Saint-Germain (PSG), que actualmente marcha segundo en la Ligue 1, con 36 puntos, a una unidad del líder Lens, por lo que deberá mantener regularidad si quiere el título.

Además, en la Champions League, PSG es tercero en la fase de grupos con 13 puntos y tendrá la misión de revalidar el campeonato europeo.

¿El único jugador del continente americano que apareció en el XI ideal del año 2025 de la IFFHS? Willian Pacho. El defensor del PSG apareció en el XI The Best de la FIFA y, ahora, en el Equipo Ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En estos… pic.twitter.com/Svt64tRflp — Invictos (@InvictosSomos) December 28, 2025

Ya en Inglaterra, Piero Hincapié es una de las piezas clave de Arsenal, que cierra 2025 como uno de los líderes de la Premier League y también como puntero en la Champions, con 18 unidades.

Por su parte, Moisés Caicedo deberá asumir el liderazgo en Chelsea, que está dentro de los cinco primeros en la liga inglesa y busca recortar distancia. En la Champions, los blues necesitan remontar desde el puesto 13 para clasificar de forma directa a octavos.

Italia y Bélgica, más mercados de ecuatorianos

En Italia, Pervis Estupiñán tendrá el desafío de recuperar la titularidad en AC Milan, que es segundo en la Serie A con 35 puntos, apenas uno menos que el líder Inter de Milán.

La liga belga también contará con fuerte presencia ecuatoriana. Joel Ordóñez es titular en Brujas, segundo con 41 puntos, a uno del líder Union Saint-Gilloise, donde Kevin Rodríguez destaca como uno de los goleadores con siete tantos.

Nilson Angulo se consolidó en Anderlecht, cuarto con 35 puntos y aspirante al título. En contraste, Yaimar Medina buscará ganarse un lugar en Genk, mientras Anthony Valencia lucha por salir del fondo con Royal Antwerp.

Además, Alan Minda es titular en Cercle Brugge, que pelea por evitar el descenso.

En Dinamarca, Denil Castillo lidera a Midtjylland, segundo con 36 puntos en la liga local, en la persecución del líder AGF, con 40 unidades. También compite en la Europa League, donde su equipo es segundo con 15 puntos y apunta a los octavos.

América Latina pide espacio tricolor

En Sudamérica, Gonzalo Plata buscará el Brasileirao con Flamengo, que además defenderá la Copa Libertadores.

Keny Arroyo, con Cruzeiro, también competirá por ambos títulos, mientras que Alan Franco, con Atlético Mineiro, tendrá acción en la Copa Sudamericana.

A todo eso hay que sumarle que en 2026 la selección de Ecuador disputará el Mundial, dicho esto bien se puede vislumbrar un año ajetreado para los futbolistas ecuatorianos.

