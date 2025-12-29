¿Radamel Falcao a la LigaPro? Lo que se sabe del sondeo de un club ecuatoriano

Un grande de Ecuador estaría tras los pasos del histórico delantero colombiano, quien busca equipo para 2026

El atacante colombiano ha tenido un largo paso por el fútbol internacional.

El Club Sport Emelec, uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano, ha manifestado interés en el delantero colombiano Radamel Falcao García, según informaciones provenientes principalmente de medios colombianos y ecuatorianos.

El periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, indicó que el club guayaquileño ha realizado consultas preliminares sobre la situación del jugador, de 39 años, quien se encuentra sin equipo tras su paso por Millonarios de Colombia en 2025.

"Es real el interés de Emelec por Falcao García, quien no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado directamente con el jugador", señaló Londoño.

Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador. Por la Liga Pro han pasado estrellas ya veteranas como Paolo… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 26, 2025

¿Cómo viene Radamel Falcao?

Rafael Falcao García, máximo goleador histórico de la selección Colombia, disputó su último partido oficial en junio de 2025 y ha expresado públicamente su deseo de continuar su carrera profesional. Fuentes cercanas al entorno del atacante indican que la propuesta de Emelec ha sido bien recibida en una etapa inicial, aunque no se han iniciado negociaciones formales directas.

El posible fichaje se enmarca en los planes de Emelec para reforzar su plantilla de cara a la LigaPro 2026, tras una temporada 2025 en la que no clasificó a torneos internacionales. Sin embargo, el club enfrenta desafíos institucionales, incluyendo sanciones de la FIFA que actualmente le impiden inscribir nuevos jugadores debido a deudas pendientes, lo que podría complicar cualquier operación.

Además de Emelec, se han mencionado intereses de clubes en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y en el fútbol argentino, aunque opciones como Gimnasia y Esgrima de La Plata o Tigre han sido descartadas recientemente por sus respectivos directivos.

Hasta el momento, ni la dirigencia de Emelec ni el entorno de Falcao García han emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

