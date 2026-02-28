Expreso
La FIFA y la IFAB aprobaron nuevas reglas para frenar la pérdida de tiempo.
FIFA aprueba nuevas reglas y amplía el VAR para el Mundial 2026

La FIFA y la IFAB aceptaron una batería de reformas para frenar la pérdida deliberada de tiempo y ampliar el alcance del VAR

El fútbol ya no quiere más teatro. Se acabaron las caminatas eternas hacia el banderín, las sustituciones que parecen despedidas y los arqueros abrazados al balón como si el reloj no existiera. La FIFA decidió endurecer el mensaje y encontró eco en la International Football Association Board, el organismo que dicta las reglas del juego. En su asamblea anual, celebrada en Cardiff, se aprobó un paquete de reformas que cambiará la dinámica del próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el 1 de junio, el VAR tendrá más poder: podrá revisar córners y segundas amarillas, ampliando su radio de acción en jugadas que muchas veces encendieron la polémica. La tecnología asume un rol protagónico en la búsqueda de justicia, pero también de fluidez.

La utilización del VAR se ha ido consolidando en el fútbol ecuatoriano por parte de FEF y LigaPro.

Nada de quemar tiempo

Joselyn Centeno, la periodista ecuatoriana que vive el fútbol

La consigna es clara: menos tiempo perdido. Habrá cuenta atrás visible. Cinco segundos para ejecutar saques de banda y de puerta; diez para realizar sustituciones. Si el jugador se demora en el lateral, el balón pasará al rival. Si el arquero se excede en el saque de meta, habrá córner en contra. Y si el cambio se convierte en paseo, el reemplazo deberá esperar al siguiente parón, dejando a su equipo con uno menos por unos instantes.

También habrá rigor con las lesiones: quien salga atendido deberá permanecer un minuto fuera del campo. El mensaje apunta a cortar simulaciones y demoras estratégicas.

La tecnología siempre presente

La IFAB, además, seguirá evaluando el fuera de juego y pondrá a prueba la llamada “ley Wenger” en la Premier League canadiense. Y tras el episodio que involucró a Vinícius Júnior, se tomarán medidas contra quienes se cubran la boca para insultar.

El fútbol entra en una nueva era. Más control, más ritmo y menos excusas. El reloj, ahora, también juega.

