Alí Jameneí muere en ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, asegura Trump

El mundo observa con atención cómo se desarrolla una de las crisis más graves en Medio Oriente de los últimos años. Este sábado 28 de febrero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió durante los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel sobre diversas instalaciones estratégicas en Irán.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump, confirmando lo que previamente había informado el ejército israelí.