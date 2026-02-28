Expreso
Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí tras ataques EE. UU.-Israel
Alí Jameneí muere en ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, asegura Trump

El presidente Donald Trump anunció la muerte del ayatolá Alí Jameneí tras ataques de EE. UU. e Israel

El mundo observa con atención cómo se desarrolla una de las crisis más graves en Medio Oriente de los últimos años. Este sábado 28 de febrero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió durante los bombardeos coordinados entre Estados Unidos e Israel sobre diversas instalaciones estratégicas en Irán.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump, confirmando lo que previamente había informado el ejército israelí.

