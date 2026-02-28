Arsenal vs Chelsea EN VIVO: hora, fecha y canal del duelo entre Hincapié y Caicedo

Los ecuatorianos protagonizan un choque histórico en la Premier. Arsenal defiende el liderato ante un Chelsea en ascenso

Ecuador vuelve a estar en la vitrina del fútbol mundial. Este 1 de marzo de 2026, el duelo entre Piero Hincapié y Moisés Caicedo paraliza al país. El primero, con el Arsenal FC, recibe al Chelsea FC, en el mítico Emirates Stadium, desde las 11:00 hora de Ecuador.

Alineaciones de Arsenal y Chelsea

Arsenal llega como líder de la Premier League con 61 puntos, mientras que Chelsea suma 45. Será la primera vez que los dos ecuatorianos más influyentes del torneo inglés coincidan en cancha defendiendo camisetas distintas en un duelo directo por objetivos grandes.

Números de Arsenal vs Chelsea

Piero Hincapié vs Moisés Caicedo

El equipo de Hincapié presenta una carta de autoridad: una sola derrota en 15 partidos oficiales disputados en 2026. Los Gunners tienen dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque los citizens cuentan con un partido menos, lo que anticipa una lucha cerrada por el título hasta el tramo final.

Chelsea, en cambio, vive un nuevo aire desde la llegada de Liam Rosenior en enero: apenas dos derrotas en 12 encuentros dirigidos. Curiosamente, ambas caídas fueron ante Arsenal en la Copa de la Liga (2-3 en la ida y 1-0 en la vuelta). Una espina reciente que ahora puede convertirse en revancha.

Para Caicedo, el compromiso representa la posibilidad de presionar la cuarta plaza que hoy ocupa Manchester United y meterse de lleno en puestos de Champions League. Para Hincapié, es sostener la cima.

Ecuador observa. La Premier habla tricolor.

