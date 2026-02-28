¿El conflicto en Oriente Medio alterará la agenda del príncipe heredero en Ecuador?

El presidente Daniel Noboa se reunirá con Khaled bin Mohamed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi el 1 de marzo de 2026

El presidente Daniel Noboa estuvo en Dubái el pasado 3 de febrero de 2026.

La Cancillería ecuatoriana confirmó que Khaled bin Mohamed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi, llegará a Ecuador el domingo 1 de marzo de 2026. La visita estaba en duda tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

(NO TE PIERDAS: Ejército israelí anuncia la muerte de siete altos mandos del Gobierno de Irán)

Después de los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán, las tensiones en la región se agudizaron. A raíz de ello, por ejemplo, Qatar decidió cerrar temporalmente su espacio aéreo. Lo mismo ocurrió en Emiratos Árabes Unidos este 28 de febrero de 2026 por lo que se preveía una posible suspensión del encuentro entre el príncipe heredero de Abu Dabi y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

RELACIONADAS Riesgo de escasez global de crudo tras incursión militar extranjera sobre Irán

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló la tarde de este 28 de febrero de 2026 que la visita se realizará. Hasta las 16:00 de hoy, la Cancillería ecuatoriana no había ofrecido detalles sobre la agenda.

Aranceles y un acuerdo clave: ¿qué negocia Ecuador con Colombia y Emiratos? Leer más

¿Cuál es el objetivo de la visita?

El presidente Daniel Noboa se refirió al tema el pasado 27 de febrero de 2026, en una entrevista. Dijo que se cerrarán algunos acuerdos. "Ellos nos han ayudado bastante en la parte financiera, nos han ayudado también con los sistemas", en referencia a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), valorados en cerca de 8 millones de dólares y entregados de forma gratuita, señaló.

En el anuncio de la visita de Khaled bin Mohamed bin Zayed, el Gobierno ecuatoriano ya había mencionado que se esperaba la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, cuyas negociaciones concluyeron hace pocas semanas.

Por su parte, la Oficina de Medios de Abu Dhabi indicó que durante el encuentro se fortalecerán los lazos bilaterales y se mejorará la cooperación entre las dos naciones. “La visita subraya el compromiso compartido de profundizar la asociación económica y explorar la colaboración en sectores prioritarios que promuevan objetivos de desarrollo mutuos y sirvan a intereses comunes”, se indicó en un comunicado.

De manera paralela, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos también registran avances en el Tratado Bilateral de Inversiones.



Conoce los acuerdos a los que llegaron ambos países 👉 https://t.co/zlZMVo02Qj pic.twitter.com/g3wcfhrEGH — Diario Expreso (@Expresoec) February 4, 2026

Durante el actual periodo, Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los países que más veces ha visitado Daniel Noboa. Este mismo mes, el mandatario ecuatoriano estuvo en ese país. Además, en diciembre de 2025, Noboa participó en la inauguración de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos y mantuvo encuentros con autoridades en Dubái, antes de continuar su gira por España y Noruega.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!