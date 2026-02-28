Choque diplomático en la ONU por ofensiva militar sobre Irán

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció este 28 de febrero de 2026 una fractura institucional durante la sesión de emergencia convocada tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica de Irán.

El debate internacional expuso posturas irreconciliables entre las potencias con poder de veto. Mientras la delegación estadounidense argumentó el uso de la fuerza como una medida de contención, los representantes de Rusia y China catalogaron la incursión armada como una violación a la soberanía estatal, desestimando los reportes de inteligencia presentados por Washington.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instaló la sesión advirtiendo que la expansión de la acción militar en zonas urbanas y el corte de telecomunicaciones en Teherán configuran una amenaza inminente para la paz global. El funcionario recriminó a las partes por desaprovechar los canales de diálogo previamente establecidos en Omán.

Esta postura fue rechazada en el pleno por el embajador de Israel, Danny Danon. El diplomático tildó de hipócritas a Guterres y a los Estados miembros que emitieron condenas contra Tel Aviv. Danon justificó la intervención enumerando cinco objetivos tácticos irrenunciables: eliminar la cúpula del régimen, desmantelar el programa nuclear, destruir la producción de misiles balísticos, neutralizar las amenazas navales y quebrar las redes de insurgencia regional.

La Administración de Donald Trump defendió la denominada operación 'Furia Épica' bajo la figura de legítima defensa anticipada. Según el informe estadounidense, la maniobra buscó evitar que Teherán ejecutara un plan de ataque contra tropas norteamericanas, mientras intentaba reactivar las centrales nucleares de Fordó, Natanz e Isfahán, instalaciones previamente bombardeadas en 2025.

Esta narrativa encontró una oposición frontal en el bloque euroasiático:

Rusia: El embajador Vassily Nebenzia calificó la justificación de Trump como "infundada", asegurando que Irán cumple con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Asimismo, acusó a los líderes de Europa de mantener una "hipocresía sin fronteras" por condenar únicamente la represalia iraní.

China: El representante Fu Cong definió la ofensiva occidental como "descarada". Advirtió que el ataque contra civiles representa una línea roja inaceptable en el derecho internacional y exigió el cese inmediato de las actividades militares.

En contraste, el embajador de Francia, Jérôme Bonnafont, omitió pronunciarse sobre el accionar de Israel y centró su intervención en condenar los ataques balísticos de respuesta ejecutados por Irán. El diplomático francés ofreció desplegar recursos militares logísticos para garantizar la seguridad territorial de sus naciones aliadas en el Golfo Pérsico.

