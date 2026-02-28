Ejército israelí anuncia la muerte de siete altos mandos del Gobierno de Irán

Entre los abatidos se encuentran jefes de la milicia paramilitar y asesores directos de la máxima autoridad del país asiático

El ministro de Defensa iraní también habría caído en los ataques, según Israel.

El Ejército de Israel confirmó este 28 de febrero de 2026 la muerte de siete altos funcionarios del régimen de Irán, incluyendo al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, tras los bombardeos ejecutados junto a Estados Unidos sobre diversas instalaciones estratégicas de Teherán.

Bajas en el círculo de confianza del ayatolá

La ofensiva militar extranjera penetró la cúpula de seguridad e inteligencia militar de la nación asiática. Según la declaración oficial del portavoz castrense, Defrie Effin, el operativo también abatió al comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, desarticulando temporalmente la cadena de mando de una de las principales fuerzas armadas operativas en Medio Oriente.

El reporte táctico difundido desde Jerusalén detalla que los misiles destruyeron la estructura administrativa más cercana al líder supremo. Entre los fallecidos se identificó a Ali Shamjani, secretario del Consejo de Defensa y asesor de seguridad nacional; y a Mohamed Shirazi, jefe de la oficina personal de Alí Jameneí.

A esta lista de bajas se suman estrategas de desarrollo armamentístico e inteligencia estatal. La milicia israelí reportó la aniquilación de Salah Asadi, jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, junto a Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian, directivos de la organización de innovación en defensa SPND.

Postura de Estados Unidos sobre el líder supremo

La aniquilación de esta facción logística ocurre en medio del hermetismo y los cortes de telecomunicaciones sobre la supervivencia de la principal autoridad estatal. Sobre este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció afirmando que "cree" que son verídicos los reportes que apuntan al deceso del ayatolá Jameneí.

Esta aseveración desde Washington respalda la versión difundida horas antes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contradiciendo los reportes de la diplomacia iraní que aseguran que el clérigo de 86 años continúa dirigiendo las operaciones de defensa desde una sala de guerra.

