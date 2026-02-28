Suspenden vuelos por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Los aviones no están volando a Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad

En la madrugada del 1 de marzo de 2026 se reportó la interceptación de misiles en el cielo de Dubái.

La compañía francesa Air France anuló este sábado 28 de febrero de 2026 sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad, como medida de precaución por el conflicto en Oriente Medio, informaron a EFE fuentes de la aerolínea.

En el caso de los vuelos a Tel Aviv, la suspensión de los trayectos está ya previsto que se prolongue hasta mañana, mientras que en el resto de casos la decisión, por el momento, afecta solo a los vuelos de hoy.

"La compañía sigue de manera constante la evolución de la situación geopolítica de los territorios en los que opera y sobre los que vuelan sus aviones, con el fin de garantizar el máximo nivel de seguridad y protección de los vuelos", detallaron las fuentes.

La medida se adoptó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra Israel y contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes.

El regulador de aviación de la Unión Europea solicitó no volar a la zona, al momento hay miles de viajeros, aviones y tripulaciones que están varados en los aeropuertos, según El País.

Hay caos a los aeropuertos de Oriente, por ejemplo por el aeropuerto de Dubái pasan cada día 2.000 aviones de más de 100 aerolíneas, el terminal es el más transitado en el mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo este sábado 28 de febrero de 2026 que los bombardeos "pesados y precisos" en Irán continuarán "sin interrupciones durante la semana o durante el tiempo que necesitemos par alcanzar nuestro objetivo".

Noticia en desarrollo del ataque a Dubái

En la madrugada del 1 de marzo de 2026 se reportó la interceptación de misiles en el cielo de Dubái, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente. Testigos difundieron imágenes de destellos en el aire y columnas de humo visibles sobre distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, los ataques habrían sido lanzados por Irán como represalia tras una operación militar conjunta previa entre Israel y Estados Unidos contra múltiples ubicaciones en territorio iraní.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no han confirmado oficialmente daños estructurales ni víctimas hasta el momento, aunque sí se reportó humo en el cielo y la activación de sistemas de defensa aérea.

La situación mantiene en alerta a la región, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos ante el riesgo de una mayor escalada militar.

Ataque en Tel Aviv

Al menos un misil de la última andanada lanzada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes recogido del servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA), indicó EFE.

"Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones", señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y en llamas.

Los paramédicos están atendiendo a un hombre de unos 40 años que ha resultado herido de gravedad por metralla, así como a un hombre de unos 30 años que presenta heridas moderadas por el mismo motivo.

Los medios israelíes reportan además alrededor de una decena de heridos leves.

Se han registrado cuatro impactos en el centro de Tel Aviv, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, que apunta que se desconoce si todos ellos se corresponden con la caída de proyectiles o con la de metralla tras sus intercepciones.

Sin embargo, el diario compartió una fotografía del momento del impacto de un misil en la ciudad.

El Ejército de Israel se movilizó hasta los "lugares de impacto", según un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas poco después de conocerse el impacto.

"Soldados del Comando del Frente Interno, ambos en activo o las reservas, se han desplegado y operan en varios lugares de impacto simultáneamente, levando a cabo amplios esfuerzos de búsqueda y rescate", dijeron las fuerzas armadas, que llamaron a no difundir imágenes de los lugares atacados.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

