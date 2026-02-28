Expreso
Ataques a Irán
Evacuaciones y tráfico pesado se reportan en las calles de Teherán.ABEDIN TAHERKENAREH /EFE

Ataque de Israel a escuela en Irán deja 85 muertos y desata caos en Teherán

El bombardeo en la provincia de Hormozgan alcanzó un recinto escolar de niñas

Un bombardeo ejecutado por las fuerzas militares de Israel y Estados Unidos contra el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, ubicado en la ciudad de Minab, causó la muerte de 85 personas este 28 de febrero de 2026.

La Fiscalía local confirmó el incremento de víctimas mortales en el centro educativo femenino, lo que provocó la primera intervención pública del presidente iraní, Masud Pezeshkian. El mandatario calificó la incursión armada como un acto "bárbaro" y responsabilizó a la coalición extranjera de atentar contra la integridad de estudiantes inocentes en recintos civiles.

Más allá de la destrucción de la infraestructura en la provincia sureña, el operativo militar paralizó la operatividad diaria en la capital iraní. Las calles de Teherán registran tráfico colapsado por el desplazamiento de padres que retiran a los menores de los planteles educativos, mientras los ciudadanos abarrotan los cajeros automáticos en un intento por asegurar dinero en efectivo ante la incertidumbre operativa.

A esto se suma el bloqueo logístico y digital dictaminado por las autoridades. El Gobierno iraní cerró el espacio aéreo en todo el territorio nacional y ejecutó un corte generalizado del servicio de internet, limitando la difusión de imágenes y el acceso de medios internacionales a las zonas de impacto en urbes como Tabriz e Isfahán.

Tras la confirmación de las bajas civiles, la Guardia Revolucionaria de Irán desplegó rondas de misiles y drones contra bases estadounidenses y dependencias militares israelíes.

