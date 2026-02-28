Afectados por incendio en Multicomercio denuncian restricción para retirar bienes

Informe técnico habría dispuesto la prohibición de ingreso a propietarios. Crece el riesgo que la estructura colapse

Los estudios técnicos se mantendrán en el edificio Multicomercio.

La incertidumbre persiste entre los propietarios del edificio Multicomercio, inmueble que resultó gravemente afectado por el incendio registrado el pasado 11 de febrero en la Bahía de Guayaquil.

Un reciente informe técnico advierte sobre los riesgos estructurales que enfrenta la edificación, situada en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, y prohíbe cualquier ingreso no autorizado.

El edificio está más inestable y crece la angustia de afectados

La tarde de este 27 de febrero, la empresa municipal Segura EP convocó a los damnificados a una reunión informativa en la que se expusieron, mediante fotografías y material audiovisual, las actuales condiciones del inmueble.

De acuerdo con lo explicado por los técnicos, la estructura presenta un alto nivel de inestabilidad y existe un riesgo significativo de colapso ante movimientos inadecuados, por lo que se dispuso la restricción total de acceso a particulares.

La medida, sin embargo, ha generado malestar entre los afectados, quienes esperaban recuperar parte de sus bienes.

"Ya perdimos la casa. Al menos que nos dejen recuperar el carro y los bienes que se puedan rescatar", dijo lleno de angustia un afectado que pidió no se revele su identidad.

Algunos señalaron a este medio que en el interior permanecen vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y otros objetos que, aseguran, no habrían sufrido daños y podrían ser rescatados si se habilitara un procedimiento controlado.

Hasta el cierre de esta nota, Segura EP no ha emitido un pronunciamiento oficial. Un equipo periodístico solicitó detalles sobre posibles alternativas para el retiro de pertenencias, pero no obtuvo respuesta oficial.

Comerciantes retiran sus mercaderías de zonas cercanas al edificio Multicomercio. ÁLEX LIMA

