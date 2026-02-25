Demolición del Multicomercio duraría cuatro meses, dice el gerente de Segura EP

Afectados pueden presentar una medida cautelar para que un juez ordene el derribo del centro comercial, dijo Álex Anchundia

De los negocios que están alrededor del centro comercial Multicomercio se retira la mercadería para llevarla a otros locales.

Álex Anchundia, gerente de la empresa municipal Segura, abordó las prioridades operativas tras el incendio del edificio Multicomercio en Guayaquil, los tiempos que se manejan para las primeras acciones y el rol que podrían tener los propios afectados en acelerar soluciones para la demolición.

A la espera del informe estructural de aquella edificación, familias evacuadas y comerciantes exigen certezas y fechas claras sobre el retorno a sus actividades y la demolición del inmueble.

En medio de la incertidumbre, se han intensificado los pedidos de respuestas a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP).

¿Cuál es la prioridad inmediata del Municipio de Guayaquil frente a esta emergencia?

La seguridad de las personas. Hay una afectación importante a las actividades comerciales, tanto en el edificio Multicomercio como en las calles aledañas. Hemos coordinado con ellos para que todas las acciones se hagan bajo estrictas medidas de seguridad.

¿Qué revelan hasta ahora los informes técnicos respecto al edificio?

Se inició un estudio para medir la estabilidad del edificio: desplazamientos o inclinaciones. Ya van cuatro días de mediciones y esperamos que hoy o mañana (25 de febrero) la empresa entregue resultados para avanzar hacia la demolición.

¿Hay información sobre si algunos vehículos podrán ser rescatados?

Estamos evaluando la estabilidad para retirar los vehículos en la parte superior. Esto debe ser autorizado por el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) cantonal. El mismo estudio definirá el método de demolición. Mientras estén en pie, estas torres siguen representando un riesgo a la ciudadanía.

En caso de demolición, ¿qué tiempo aproximado tomaría este proceso?

La demolición podría tomar unos tres o cuatro meses. El tema es el mecanismo: al ser un bien privado, el Municipio no puede destinar fondos públicos directamente.

Por eso se inició un proceso administrativo, con informe de Gestión de Riesgos ya enviado, y la Dirección de Justicia y Vigilancia notificó a los propietarios que deben demoler.

Si no actúan, el Municipio deberá tomar otra medida, porque el edificio representa un riesgo.

En otro escenario, como ocurrió con el edificio Fantasía, los afectados pueden presentar una medida cautelar, y un juez puede ordenar la demolición.

En ese caso, el Municipio sí puede usar recursos públicos y luego recuperar los fondos cargándolos al código catastral de los propietarios. Esos son los dos caminos: administrativo o judicial.

¿El Municipio contempla una reubicación temporal para los negocios afectados?

Sí. Algunos se trasladaron a otras sucursales. A otros se les busca espacio en el malecón del Salado, Malecón 2000 o el parque Samanes. Hay quienes requieren áreas grandes, de hasta 200 metros cuadrados, lo que complica la ubicación, pero estamos buscando la manera de ayudarlos.

La semana pasada tuvieron una reunión con los afectados, pero este martes ellos hicieron un plantón porque exigen celeridad y fechas concretas. ¿Podría precisar cuándo comenzará a funcionar el primer negocio reubicado?

Hay unos cuatro negocios que piden el espacio; otros solo quieren retirar productos. Pero esperamos la disposición de ellos. Convocaremos a una nueva reunión para quienes definitivamente quieran acceder a estos espacios, de modo que ellos lo decidan.

¿No todos se deciden?

Exacto. Algunos ya alquilaron en otros sitios.

¿Hay una fecha tentativa de esta próxima reunión?

Esperamos el informe técnico estructural. Con esa respuesta convocaremos al COE y luego a los afectados, para indicarles el procedimiento y así ir solventando esta situación, que es realmente lamentable.

¿Quién hace este informe?

Son dos estudios: uno contratado por una parte de los propietarios con bodegas en el sector, para agilizar el proceso, y otro a cargo de especialistas contactados por nuestra parte, con un seguimiento más prolongado.

La buena noticia es que en estos últimos cuatro días no se ha registrado variación, oscilación ni desplazamiento del edificio.

Con la información que tienen hoy, ¿qué solución concreta les pueden dar a los afectados en el corto plazo?

En lo inmediato, coordinar el retiro de productos de las zonas aledañas. Posiblemente esta semana (se permitirá) retirar los vehículos de la parte superior, (y podremos) ofrecer alojamiento temporal y espacios comerciales sin costo.

Además, organizamos una feria solidaria en malecones y el parque Samanes, para que los negocios puedan vender y, de esa manera, los guayaquileños podamos apoyarlos.

