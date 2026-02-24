Emergencia en Multicomercio moviliza a comerciantes: Exigen fecha para demolición

Dueños de negocios ubicados en la edificación y sus alrededores realizaron un plantón para exigir soluciones rápidas

El reclamo de comerciantes y residentes del centro comercial Multicomercio, y sus alrededores, se manifestó en el plantón de este 24 de febrero.

A casi dos semanas de que comenzó el incendio en el centro comercial Multicomercio, la paciencia de sus residentes y dueños de negocios, incluso de los alrededores, empieza a superar los límites.

La angustia de no saber cuándo podrán acceder a sus propiedades o retirar lo que queda de sus pertenencias, les llevó a manifestarse en un plantón este martes 24 de febrero.

"Estamos exigiendo respuestas, no queremos confrontar a nadie. Queremos solución", aclaró Kenia Salguero, vocera de los perjudicados, en declaraciones a radio Sucre.

"Estamos evacuados, no tenemos dónde vivir, nuestros negocios están cerrados, no tenemos cómo trabajar y no tenemos una respuesta", insistió la mujer, quien residía y trabajaba en la edificación.

Como ella, una veintena de perjudicados se concentró en los alrededores de la zona de la emergencia, cuyo acceso permanece restringido. Hay comerciantes que han logrado retirar pertenencias, pero la falta de respuestas concretas eleva la preocupación de los damnificados.

"Necesitamos ya un informe técnico claro", fue el pedido de Salguero. Se refiere al documento ofrecido por las autoridades, para conocer el estado de la edificación y cuándo podría demolerse.

Hace casi una semana, la empresa municipal Segura, entidades del Gobierno Nacional, y representantes de la academia, confirmaron el destino del Multicomercio: la demolición.

Segura ofrece informe este 24 de febrero

Ante la insistencia de los perjudicados, el gerente de la empresa municipal Segura, Álex Anchundia, dijo que en la tarde de este martes se espera la emisión del informe, tras la evaluación de los últimos cuatro días.

"No podemos hacer entrar vehículos pesados", recordó el funcionario, respecto a la insistencia para retirar con grúas los autos que se incendiaron en el parqueo de la edificación.

Salguero es una de las personas en esa situación. Además de perder su vehículo, necesita retirar maquinaria de su trabajo. Le han ofrecido una hora para hacerlo, pero señaló que es tiempo insuficiente.

"Hay personas que están comiendo una vez al día", reclamó la vocera, quien cuestionó también la respuesta gubernamental.

"Nos dieron una caja de comida y nos ofrecieron un bono, bono que nunca llegó", lamentó Salguero.

Sobre la posible reubicación de negocios, Anchundia dijo que se analiza la opción de hacerlo en el Malecón del Salado y en ciertos locales de Puerto Santa Ana.

