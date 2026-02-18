Multicomercio debe ser demolido, ratificó Segura EP: Se hará estudios en las torres

Hay un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor de la edificación ubicada en el sur de Guayaquil

Las torres del centro comercial Multicomercio quedaron seriamente afectadas por el incendio que se extendió durante cinco días.

Se mantendrá un perímetro de seguridad en los 100 metros alrededor del centro comercial Multicomercio, que quedó prácticamente inutilizable tras el incendio de cinco días.

Así lo ratificó este miércoles 18 de febrero la mesa de trabajo que se realizó en la empresa municipal Segura, con representantes de la Alcaldía, del Gobierno Nacional, de la construcción, y de la academia.

Ahí se confirmó lo que ya había anunciado el gerente general de Segura EP, Álex Anchundia: que la edificación, que incluye torres de departamentos y oficinas, debe ser demolida.

"Se ratificó el riesgo inminente que representan las torres aún en pie y se adoptaron decisiones inmediatas para avanzar hacia su demolición controlada", se indicó en un comunicado de prensa.

Se harán "estudios técnicos más profundos mediante herramientas tecnológicas, dado que el acceso físico al edificio continúa restringido", explicó Segura EP.

Aunque no se ofreció una fecha tentativa para demoler el Multicomercio, se indicó que la Municipalidad "revisará los aspectos administrativos necesarios para ejecutar el derrocamiento en el menor tiempo posible".

120 familias vivían, tenían oficinas o parqueaban sus vehículos en el Multicomercio, según el registro municipal

Nuevamente se ofrecen operativos a bodegas

Incendio en Multicomercio dejó dos gatos rescatados y adultos mayores atendidos Leer más

Así como el fuego del Multicomercio se reactivó, varias veces, durante cinco días, el ofrecimiento de las autoridades para hacer operativos de control también se ha retomado tras la emergencia.

Esta vez, anunciaron que se revisará locales y bodegas, en el centro de la ciudad, que no tienen permisos o registran almacenamiento desproporcionado de mercadería.

Anchundia aseguró -en declaraciones difundidas en el boletín- que se ingresará a estas edificaciones y, de ser el caso, se retirará la mercancía y se sancionará a los propietarios de negocios, que representen un riesgo similar o mayor al que hubo en el Multicomercio.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!