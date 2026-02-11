Incendio en Multicomercio: En imágenes se recogió la lucha de bomberos en Guayaquil

Preocupación provocó la emergencia entre trabajadores y residentes de Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro-sur de la ciudad

Al caer la noche seguía el trabajo de los bomberos para apagar el incendio que se extendió por más de doce horas.

El incendio del centro comercial Multicomercio ha sido uno de los más potentes e intensos de los últimos años en Guayaquil. Los bomberos han combatido las llamas por más de diez horas.

Desde la mañana, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en la emergencia, pero las llamas se reavivaron al mediodía, lo que extendió la preocupación entre residentes y trabajadores de la zona.

Incluso, una parte de la estructura colapsó en la parte trasera, según confirmó la entidad. Desde varios sectores fue visible la columna de humo de este evento de gran magnitud.

El incendio se produjo en Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro comercial que est´a junto al río Guayas

Animales rescatados en la emergencia

Pino gigante se cayó en Urdesa: Árbol dividía a vecinos sobre su retiro Leer más

En medio de las tareas de los bomberos se registró el rescate de dos gatos que habían caído en una alcantarilla.

También hubo adultos mayores que fueron atendidos. El humo provocó molestias respiratorias y fue visible incluso desde el norte de la ciudad.

Luego de que colapsó parte de la estructura, los bomberos evacuaron a las personas en los alrededores del centro comercial, para evitar cualquier inconveniente, ante el temor de otro derrumbe.

La emergencia también provocó una intensa congestión vehicular y el desvío de los buses del sistema de transporte Metrovía, que circulan al pie del Multicomercio, en el carril exclusivo de la avenida Eloy Alfaro.

Fotos del incendio en el centro comercial Multicomercio

Fotógrafos de EXPRESO captaron imágenes de la jornada, que provocó temor en este sector del centro-sur de la ciudad y demandó un arduo trabajo de los equipos de rescate.

Una parte del edificio del centro comercial Multicomercio colapsó debido al incendio de grandes proporciones. CARLOS KLINGER

Los bomberos ingresaron a la zona de las bodegas, donde se originó el incendio del centro comercial Multicomercio. CHRISTIAN VINUEZA

Calles como Cuenca fueron utilizadas por los bomberos para estacionar los vehículos con los que se combatió el incendio. CARLOS KLINGER

La columna de humo se extendió durante la tarde y fue visible desde varios puntos del centro y norte de Guayaquil. ÁLEX LIMA

La actividad comercial de la zona se paralizó debido a la emergencia en el Multicomercio. CARLOS KLINGER

El trabajo de los bomberos fue arduo para combatir el incendio en el centro comercial Multicomercio. ÁLEX LIMA

Los bomberos rescataron dos gatos que cayeron en una alcantarilla durante la emergencia por el incendio del centro comercial Multicomercio. ÁLEX LIMA

Hubo custodia militar en los alrededores del centro comercial Multicomercio, para evitar hechos delictivos durante la emergencia. ÁLEX LIMA

Ciudadanos observaron el trabajo de los bomberos y la dimensión del incendio en el centro comercial Multicomercio. CARLOS KLINGER

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!