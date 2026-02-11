Incendio en Multicomercio: En imágenes se recogió la lucha de bomberos en Guayaquil
Preocupación provocó la emergencia entre trabajadores y residentes de Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro-sur de la ciudad
El incendio del centro comercial Multicomercio ha sido uno de los más potentes e intensos de los últimos años en Guayaquil. Los bomberos han combatido las llamas por más de diez horas.
Desde la mañana, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en la emergencia, pero las llamas se reavivaron al mediodía, lo que extendió la preocupación entre residentes y trabajadores de la zona.
Incluso, una parte de la estructura colapsó en la parte trasera, según confirmó la entidad. Desde varios sectores fue visible la columna de humo de este evento de gran magnitud.
El incendio se produjo en Cuenca y Eloy Alfaro, en el centro comercial que est´a junto al río Guayas
Animales rescatados en la emergencia
En medio de las tareas de los bomberos se registró el rescate de dos gatos que habían caído en una alcantarilla.
También hubo adultos mayores que fueron atendidos. El humo provocó molestias respiratorias y fue visible incluso desde el norte de la ciudad.
Luego de que colapsó parte de la estructura, los bomberos evacuaron a las personas en los alrededores del centro comercial, para evitar cualquier inconveniente, ante el temor de otro derrumbe.
La emergencia también provocó una intensa congestión vehicular y el desvío de los buses del sistema de transporte Metrovía, que circulan al pie del Multicomercio, en el carril exclusivo de la avenida Eloy Alfaro.
Fotos del incendio en el centro comercial Multicomercio
Fotógrafos de EXPRESO captaron imágenes de la jornada, que provocó temor en este sector del centro-sur de la ciudad y demandó un arduo trabajo de los equipos de rescate.
