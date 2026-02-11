Incendio en Multicomercio: Emergencia moviliza a bomberos en el sur de Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró al tránsito vehicular dos intersecciones para facilitar el trabajo de bomberos

Los bomberos combatieron las llamas en este centro comercial del sur de Guayaquil.

Un incendio de alarma 3, es decir, con el fuego de gran magnitud, peligroso y difícil de controlar, se registró este miércoles 11 de febrero en el centro comercial Multicomercio, en el sur de Guayaquil.

La emergencia movilizó a 23 unidades del Cuerpo de Bomberos, según informó la entidad en su cuenta de la red social X.

"14 unidades de combate, dos camiones escalera; uno de rescate, un vehículo para recarga de ERA (Equipo de Respiración Autónoma); un camión cisterna y una ambulancia", acudieron al lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales se observó la columna de humo saliendo de una de las bodegas del centro comercial, del lado de la calle Cuenca, junto al Malecón 2000.

#BCBGInforma | Atendemos alarma 3 de incendio estructural en calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro. Despachamos un total de 23 unidades, entre ellas, 14 unidades de combate, dos camiones escalera; uno de rescate, un vehículo para recarga de ERA; un camión cisterna y una ambulancia. pic.twitter.com/S1zh3F4MNa — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 11, 2026

Dos intersecciones cerradas en el sur de Guayaquil

Pino gigante se cayó en Urdesa: Árbol dividía a vecinos sobre su retiro Leer más

Aproximadamente a las 08:00, cuando se produjo la emergencia, el tránsito vehicular suele se intenso en esta zona del sur de la ciudad.

Buses del sistema Metrovía circulan por el carril exclusivo de la avenida Eloy Alfaro e incluso está cercana la estación Plaza de la Integración.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, en su cuenta de X, que sus uniformados realizaron dos cierres al tránsito vehicular.

Ocurrió en las intersecciones: Chile y Gómez Rendón, así como en Cuenca y Eloy Alfaro.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!