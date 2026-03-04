Bombardeos en Teherán afectan el Golestan Palace, patrimonio de la humanidad

Desde Irán informaron que las ondas expansivas de los bombardeos de Estados Unidos e Israel dañaron el palacio

El Palacio de Golestan es uno de los afectados por el bombardeo a Irán.

El emblemático Palacio de Golestan, uno de los complejos históricos más importantes de Irán y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, resultó dañado tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en Teherán durante el fin de semana. Según autoridades iraníes, las ondas expansivas y los escombros de explosiones cercanas rompieron puertas, ventanas y elementos decorativos del palacio.

Ubicado en el corazón de la capital iraní, el Golestan Palace data del siglo XVI y combina la arquitectura persa con influencias occidentales. Fue residencia de los shahs y escenario de ceremonias históricas antes de la revolución de 1979. Sus jardines, estanques y salas ornamentadas con espejos, vidrieras y mosaicos ahora muestran daños visibles, según medios locales.

Irán presentarán un informe ante la Unesco

Las autoridades de Irán anunciaron que presentarán un informe formal ante la UNESCO, calificando el incidente como una violación del derecho internacional. La organización confirmó que los daños fueron causados por la onda expansiva y los escombros, y recordó que previamente había compartido las coordenadas de todos los sitios del Patrimonio Mundial para protegerlos.

El episodio ha generado preocupación internacional, ya que los bienes culturales están protegidos por convenios como la Convención de La Haya de 1954 y la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Expertos y organizaciones culturales alertan que la destrucción de patrimonio histórico no solo afecta los bienes materiales, sino también la identidad cultural de un pueblo.

Bombardeo a Irán

Este daño ocurre en un contexto de escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha dejado múltiples víctimas y ataques contra infraestructura civil y militar en distintas regiones del país.

