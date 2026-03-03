Francia, Reino Unido y Grecia envían tropas a Chipre por tensión con Irán

La escalada de tensión en Medio Oriente ha forzado un despliegue militar sin precedentes por parte de Francia, Reino Unido y Grecia. El detonante fue el reciente impacto de un dron iraní en las inmediaciones de la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre. Aunque el incidente no dejó víctimas, la señal de alerta fue inmediata: las potencias europeas han movilizado recursos aéreos y navales hacia el Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico para proteger enclaves estratégicos.

Ante la gravedad de los ataques en territorio vinculado a la comunidad europea, Bruselas ya analiza la posibilidad de activar su cláusula de defensa común.

Escudo aéreo y naval en el Mediterráneo

El primer ministro británico, Keir Starmer, lidera la respuesta con el envío del destructor HMS Dragon y helicópteros especializados en tecnología antidrones para blindar sus instalaciones en suelo chipriota. "Nuestras operaciones son defensivas y buscan frenar nuevas amenazas", subrayó el mandatario. A esta estrategia se suma Grecia, que ha desplazado cuatro cazas F-16 y dos fragatas equipadas con sistemas de interferencia electrónica, reforzando así la soberanía de Nicosia en un momento crítico para la seguridad regional.

Francia en alerta por sus ciudadanos

Por su parte, el Elíseo ha ordenado que sus cazas Dassault Rafale patrullen el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos, mientras ofrece a Chipre sistemas antimisiles de última generación. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, fue tajante: la prioridad es la protección de los más de 400,000 ciudadanos franceses que residen en el Golfo. Aunque su principal portaaviones se encuentra en el Atlántico, París ya prepara planes de evacuación y vuelos de emergencia para sus residentes más vulnerables ante la inestabilidad de la zona.

