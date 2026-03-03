Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

presidente de francia
El presidente francés durante un discurso oficial en Île Longue, el 2 de marzo de 2026.Foto: EFE

Francia, Reino Unido y Grecia envían tropas a Chipre por tensión con Irán

Francia, Reino Unido y Grecia refuerzan su presencia militar ante ataques con drones y la creciente tensión con Irán

La escalada de tensión en Medio Oriente ha forzado un despliegue militar sin precedentes por parte de Francia, Reino Unido y Grecia. El detonante fue el reciente impacto de un dron iraní en las inmediaciones de la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre. Aunque el incidente no dejó víctimas, la señal de alerta fue inmediata: las potencias europeas han movilizado recursos aéreos y navales hacia el Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico para proteger enclaves estratégicos. 

Ante la gravedad de los ataques en territorio vinculado a la comunidad europea, Bruselas ya analiza la posibilidad de activar su cláusula de defensa común.

RELACIONADAS
Donald Trump

Trump advierte a Irán: "La gran oleada de ataques llegará muy pronto"

Leer más

Escudo aéreo y naval en el Mediterráneo

El primer ministro británico, Keir Starmer, lidera la respuesta con el envío del destructor HMS Dragon y helicópteros especializados en tecnología antidrones para blindar sus instalaciones en suelo chipriota. "Nuestras operaciones son defensivas y buscan frenar nuevas amenazas", subrayó el mandatario. A esta estrategia se suma Grecia, que ha desplazado cuatro cazas F-16 y dos fragatas equipadas con sistemas de interferencia electrónica, reforzando así la soberanía de Nicosia en un momento crítico para la seguridad regional.

RELACIONADAS

Francia en alerta por sus ciudadanos

Por su parte, el Elíseo ha ordenado que sus cazas Dassault Rafale patrullen el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos, mientras ofrece a Chipre sistemas antimisiles de última generación. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, fue tajante: la prioridad es la protección de los más de 400,000 ciudadanos franceses que residen en el Golfo. Aunque su principal portaaviones se encuentra en el Atlántico, París ya prepara planes de evacuación y vuelos de emergencia para sus residentes más vulnerables ante la inestabilidad de la zona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. De los escenarios al streaming: One Night in Manchester llegará a Netflix

  2. Fiscalía investigará hechos de la detención de Alexandra Quintanilla

  3. Ecuador suma un nuevo guerrero: Adrián Luna Martinetti debuta en UFC

  4. ¿Qué se sabe del asesinato de jefe de operaciones del Teodoro Maldonado Carbo?

  5. Asesinan a jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  2. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  3. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  4. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

  5. Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones y cómo ver EN VIVO | Copa del Rey 2026

Te recomendamos