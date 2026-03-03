Daniel Vaque: la historia del emprendedor de 18 años que triunfa con caldo de hueso

De las aulas a Shark Tank. Esta es la inspiradora historia de Daniel Vaque y su marca de "salud embotellada", Happy Soup

Daniel Vaque, posa con los frascos de Happy Soup, el emprendimiento que impulsa con una propuesta enfocada en el bienestar natural y la alimentación consciente.

Con apenas 18 años, Daniel Vaque convirtió una experiencia familiar en una propuesta empresarial con identidad propia. Lo que nació como una idea académica evolucionó hacia una marca formalizada, con permisos sanitarios y presencia en reconocidos puntos de venta del país. Inspirado por la mejoría de su madre tras incorporar caldo de hueso a su rutina diaria, el joven apostó por profesionalizar el producto y presentarlo como una alternativa práctica enfocada en el bienestar.

Su participación en Misión Emprende 593: Road to Shark Tank LATAM y la beca obtenida para estudiar negocios en Dubái reflejan el alcance que ha tomado su iniciativa. Más que una sopa, Happy Soup representa el resultado de planificación, aprendizaje constante y una visión que combina propósito personal con estrategia comercial.

El origen de un proyecto con propósito

El origen de Happy Soup se remonta a 2020, cuando la madre de Daniel padecía de colitis crónica. Ante la falta de alivio con medicina convencional, ella recurrió al caldo de huesos. "Encontró el caldo de huesos, cocinó esta misma receta, lo tomó todos los días por casi 6 meses, mañana, tarde y noche, y después de ese tiempo estaba como nueva". Esta transformación marcó profundamente a Daniel, quien en ese entonces tenía solo 12 años.

Lo que comenzó como una vivencia personal, tomó forma empresarial en 2024 durante un proyecto escolar. Daniel decidió desarrollar teóricamente el plan de negocios, buscando costos, empaquetado y proveedores desde cero. Tras obtener una de las notas más altas, decidió que el proyecto debía saltar del papel a la realidad, obteniendo su RUC y registro sanitario a los 16 años para lanzar oficialmente el producto al mercado en 2025.

Beneficios y elaboración de la "salud embotellada"

Para Daniel, su producto es más que una sopa; es "salud embotellada", un concepto que respalda con un riguroso proceso de producción. "porque el caldo de huesos tiene 18 horas de cocción... tiene el hueso de res, tiene vegetales, tiene especias y todo esto está cocinado muy lento... por lo que todos los minerales se extraen a la perfección". Este concentrado de colágeno beneficia la piel, el cabello, las uñas y el sistema intestinal.

Actualmente, aunque busca industrializar el proceso, sigue elaborando y empacando él mismo de forma artesanal en su casa con los debidos permisos.

Producto de caldo de hueso de res, elaborado con 18 horas de cocción lenta para conservar nutrientes. foto: Expreso

Desafíos, mentores y el camino al éxito

El camino no ha estado exento de dificultades. Daniel confiesa que al inicio enfrentó grandes frustraciones, especialmente con la gestión financiera: "me ponía a llorar de la frustración, honestamente... era algo tremendamente frustrante el tema de tener que ver los costos, los márgenes, todas las fórmulas". También dedicó meses a encontrar frascos de vidrio "que no explotaran al congelarse" y etiquetas perfectas.

En este proceso, el apoyo de su comunidad ha sido vital. Destaca a su profesor de emprendimiento, el Dr. Horvath, quien lo impulsó a creer que a los 16 años ya podía ser un empresario real, y a sus padres, quienes lo motivaron a no abandonar sus sueños. Recientemente, sumó a Matías Serrano como colaborador encargado del marketing, permitiéndole a Daniel enfocarse en el desarrollo de nuevos productos.

Del colegio a las perchas y el sueño de Dubai

El éxito de Daniel ya es tangible. Actualmente, Happy Soup se vende en puntos estratégicos como Marquesa (Alhambra), Ceibos Center (La Villa) y La Delia (Entre Ríos) por un precio de 9,99 dólares. Además, ya ha sido codificado para ingresar a las perchas de Del Portal y Mi Comisariato.

Su participación en el concurso Misión Emprende 593: Road to Shark Tank LATAM fue otro hito importante. Compitiendo contra miles de emprendedores mucho mayores que él, logró llegar al top 100 nacional y ser semifinalista en Guayaquil. Esta experiencia, sumada a su desempeño académico, le otorgó una beca para estudiar negocios en Dubai. Daniel planea tercerizar la producción para manejar la empresa de forma remota, manteniendo su misión de "darle esa salud a más gente".

El éxito como un acto de fe y disciplina

Para el dueño de Happy Soup, su corta edad no ha sido una barrera, sino una plataforma para demostrar que el compromiso no tiene fecha de nacimiento. Su motor principal es su creencia personal: "Todos estos productos, todas las cosas, todo lo que yo hago, todos mis logros, son gracias a Dios que me ha dado la fuerza, la pasión, la motivación, la disciplina y toda la visión para poder conseguirlos".

Con planes de expansión que incluyen líneas para mascotas y nuevos sabores de pollo y cerdo , Daniel concluye su historia con un mensaje de aliento para su generación: "Atrévase a soñar... Si eres un soñador, te prometo que el mundo se va a acomodar a ti".

Su trayectoria demuestra que, cuando hay propósito, el entorno se alinea para convertir una idea escolar en una realidad empresarial.

5 claves que debes saber sobre el caldo de hueso

Es un alimento tradicional, no un medicamento. El caldo de hueso forma parte de la alimentación ancestral en muchas culturas. Aunque hoy se lo promociona como “funcional”, no reemplaza tratamientos médicos ni está aprobado como cura para enfermedades. Se obtiene tras una cocción prolongada. Al cocinar huesos y tejidos conectivos durante varias horas, se liberan compuestos como colágeno, aminoácidos y minerales que pasan al líquido. Ese proceso es el que le da su valor nutricional. Puede aportar nutrientes vinculados a piel y articulaciones. El colágeno y ciertos aminoácidos están relacionados con la estructura de la piel, las uñas y las articulaciones. Sin embargo, el cuerpo procesa estos componentes durante la digestión y no hay evidencia concluyente de efectos directos. Algunas personas reportan mejoría digestiva. Quienes lo consumen suelen asociarlo con sensación de menor inflamación o mayor confort intestinal, especialmente cuando se integra dentro de una dieta equilibrada. Debe verse como complemento, no como solución única. El caldo de hueso puede formar parte de una alimentación variada y saludable, pero no sustituye la consulta médica ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud.

