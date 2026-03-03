Expreso
El bar clandestino clausurado funcionaba en condiciones precarias.Foto: cortesía / AMC

Clausuran bar clandestino en Tumbaco con cientos de personas consumiendo licor

El bar clausurado en El Arenal, Tumbaco, funcionaba en condiciones precarias

Un operativo de control en Tumbaco terminó con la clausura de dos licorerías y un bar clandestino que, según dijeron los vecinos a las autoridades, se habían convertido en puntos de desorden e inseguridad en el sector.

La intervención se realizó en distintos puntos de la parroquia. En la calle Villa Vega, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) colocó sellos de clausura en dos licorerías: una no tenía permisos municipales y la otra hacía un uso indebido de la autorización. En ambos locales había cerca de 10 personas consumiendo alcohol en el interior.

En un comunicado, la AMC informó este 3 de marzo de 2026 que el operativo se ejecutó luego de que la Policía Nacional alertara sobre una muerte violenta ocurrida a unos 30 metros de uno de estos negocios, hecho que actualmente es investigado por las autoridades competentes.

Según el Código Municipal, las licorerías, catalogadas como establecimientos de categoría I, pueden enfrentar multas de hasta cuatro salarios básicos unificados, es decir, hasta $ 1.928, cuando incumplen la normativa.

Mario Puente, líder zonal de la AMC en Tumbaco, señaló que si bien la investigación penal no es competencia municipal, el operativo permitió evidenciar los problemas que generan los locales que no respetan las reglas y facilitan el consumo de alcohol en zonas residenciales.

Un bar en condiciones precarias

La jornada de controles también se extendió a El Arenal, donde fue clausurado un bar clandestino que funcionaba en condiciones precarias. En el interior había más de 100 personas consumiendo bebidas alcohólicas.

Moradores del sector aseguraron que el sitio era motivo constante de quejas por escándalos, peleas y presuntas intimidaciones a vecinos. Al tratarse de un establecimiento de categoría III, el responsable podría enfrentar una multa de hasta $ 7.230.

Las autoridades no descartan nuevos operativos en la zona, mientras vecinos esperan que los cierres se traduzcan en mayor tranquilidad en sus barrios.

