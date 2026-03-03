Fiscal explica por qué no llegó a la audiencia de prisión preventiva en caso Goleada

El fiscal Dennis Villavicencio dijo que estaba en viaje oficial en Brasil y que no logró tomar el vuelo de retorno a tiempo

La audiencia de apelación fue declarada fallida el 2 de marzo de 2026 por ausencia del fiscal.

El fiscal Dennis Villavicencio Barrazueta explicó que su inasistencia a la audiencia de apelación de la prisión preventiva dentro del caso Goleada se debió a que se encontraba en un viaje en Brasil y que, debido a problemas logísticos, le fue imposible regresar a tiempo al país.

Según un escrito presentado dentro del proceso judicial No. 17U05-2026-00018, una investigación por delincuencia organizada que involucra a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, el funcionario indicó que fue delegado por el fiscal Carlos Alarcón, a cargo de la Fiscalía General del Estado por decisión del Consejo de la Judicatura, para participar en la Séptima Reunión de la Red de Oficiales encargados de hacer cumplir la ley anticorrupción en América Latina y el Caribe (Red LAC LEN), realizada en Brasilia entre el 24 y el 26 de febrero de 2026.

Problemas en el retorno al país

El fiscal explicó que su retorno estaba programado para el 27 de febrero; sin embargo, afirmó que, por “causas ajenas a su voluntad”, entre ellas una demora en el traslado hacia el aeropuerto, perdió el vuelo previsto, lo que lo obligó a reprogramar su regreso. No explicó por qué no envió una justificación previo a la audiencia si conocía, con más de un día de anticipación, que no llegaría a tiempo. Tampoco señala por que ningún asistente de su oficina informó sobre esto al Tribunal,como sí ocurrió en septiembre cuando Carlos Alarcón tuvo un repentino problema de salud y no asistió a na audiencia en el caso Triple A.

De acuerdo con su justificación, consiguió un nuevo vuelo para el 2 de marzo de 2026 a las 09:15, es decir, prácticamente a la misma hora de la audiencia de apelación de la prisión preventiva, con llegada a Quito el 3 de marzo a las 03:05, lo que, según sostuvo, hizo imposible su comparecencia física o telemática a la diligencia convocada ese mismo 2 de marzo a las 10:00.

Pedido para revertir efectos procesales

En el documento, Villavicencio solicitó al Tribunal que se tome en cuenta la justificación presentada por motivos de fuerza mayor y pidió que, conforme al artículo 254 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se revoque la declaración de abandono del recurso de apelación planteado por la Fiscalía respecto a la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal adjuntó únicamente documentación de respaldo relacionada con el ticket de viaje; sin embargo, no presentó la carta de invitación al evento en Brasil, el itinerario completo ni la delegación firmada por el fiscal Alarcón.

Contexto del proceso

La audiencia fallida debía analizar la apelación presentada dentro del caso Goleada, en el que varios procesados, entre ellos Aquiles David Álvarez, alcalde de Guayaquil, impugnaron la prisión preventiva dictada en la investigación por presunta delincuencia organizada.

La ausencia del representante del Ministerio Público impidió la instalación de la diligencia, lo que posteriormente llevó al Tribunal de Apelación a disponer que la Fiscalía garantice la presencia de un fiscal en la nueva convocatoria para evitar nuevas suspensiones.

