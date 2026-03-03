Camioneros de Ecuador y Colombia alistan paro en la frontera de Carchi e Ipiales

Los gremios explicaron que se reunirán para anunciar la hora y la fecha en que se lo realizará

Los gremios del transporte pesado de Carchi (Ecuador) e Ipiales (Colombia) anunciaron que preparán un paro binacional contra los aranceles del 50% impuestos por ambos gobiernos. La fecha y hora exactas se definirán en las próximas horas y serán comunicadas a través de los medios, según confirmaron dirigentes de ambos lados de la frontera a EXPRESO.

El anuncio se produjo al cierre de la Reunión Binacional - Comercio en Frontera, celebrada este martes 3 de marzo en la Cámara de Comercio de Ipiales, que se extendió desde las 16:00 hasta pasadas las 19:00. La cita reunió a gobernadores, alcaldes y representantes de transportistas, almaceneras, agencias de aduana, estibadores e importadores de ambos países.

Gremios anuncian paro como medida de presión

Óscar Obando, Presidente de la Asociación de Camioneros de Ipiales (ACCI), fue quien anunció que el sector optaría por el paro: "Alterno a lo institucional, nosotros vamos a tomar la medida de hecho. Eso va porque va", dijo.

Sin embargo, aclaró que la medida aún debe oficializarse y organizarse internamente. "No lo podemos ventilar ahorita públicamente, eso ya es interno entre nosotros, pero la medida va porque va, esperando que tengamos el acompañamiento de toda la gente, de toda la cadena productiva y de la población civil en general".

Sin embargo, advirtió que del lado ecuatoriano la protesta podría ser sancionada si se cierran por completo las vías, por lo que en ese lado de la frontera se deberá buscar una forma estratégica de sumarse a la medida.

Un representante de los gremios ecuatorianos confirmó a EXPRESO que el lado ecuatoriano se uniría al paro y que estaban esperando esta reunión binacional para tomar una resolución. Es probable que el anuncio oficial se emita mañana por la tarde.

Desde el lado ecuatoriano, Fabián Figueroa, vicepresidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, respaldó el llamado durante la reunión: "Es un compromiso definitivo convocar al pueblo del Carchi, al pueblo de Tulcán a una paralización conjunta con Ipiales". Figueroa fue enfático en que la medida debe ser simultánea: "El paro debe ser conjunto, al mismo tiempo, a la misma hora, Ecuador y Colombia. Caso contrario no vamos a ser visibles, no vamos a tener oídos. Compañeros, el hambre nos acoge a todos".

Dos caminos: presión gremial o vía institucional

Iván Flores, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, planteó al cierre de la reunión que de esta salían dos caminos.

El primero, el institucional: seguir agotando los canales diplomáticos, impulsar que las cancillerías de ambos países se reúnan en la frontera —ya que en Quito "fracasó"—, insistir ante la Comunidad Andina para que el Tribunal Andino se pronuncie sobre la violación al Acuerdo de Cartagena, y respaldar la declaratoria de emergencia económica en Ipiales.

Flores también enumeró cuatro demandas concretas: sentar a funcionarios con poder de decisión de ambos países, instalar un gabinete binacional, respetar los tratados de la Comunidad Andina y separar los temas de seguridad y comercio. "Lo que están haciendo es recrudecer las actividades informales y fortalecer la economía ilegal en las fronteras, mientras debilitan la formal", advirtió.

El segundo camino fue el gremial. Flores reconoció que desde la institucionalidad no puede convocar medidas de hecho, pero dijo respetar la decisión de los gremios.

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Ipiales, respaldó el llamado al paro. "Con la movilidad de un camión, con un cargue y descargue, sostenemos a nuestras familias. Educamos a nuestros hijos con este trabajo legal y por un capricho estamos siendo totalmente afectados", dijo. Mena advirtió que un paro solo del lado colombiano no basta y llamó a una estrategia binacional real. "Solo nos divide un río y la unión debe ser una sola: la derogatoria de los aranceles", señaló.

Olivia Diezgranados, de la Cámara colombo ecuatoriana pidió a los transportistas que la media que tomen la realicen pensando en el bienestar de ambas naciones y que no afecte al comercio de ambas fronteras. “En este momento lo que logra comerciar es lo que permite pagar las nóminas y gastos que tienen los productores y empresarios.

