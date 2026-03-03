Marchas por el 8M en Guayaquil y Quito: horarios y puntos de concentración

Este 8 de marzo, mujeres y disidencias marchan en Guayaquil y Quito. Conoce los horarios y puntos de encuentro

El 8 de marzo 2026, mujeres marcharán por sus derechos y vidas libres de violencia en Ecuador.

Este domingo 8 de marzo, Guayaquil y Quito se llenarán de voces feministas. Las mujeres se movilizarán para visibilizar una vez más sus luchas por la igualdad, derechos reproductivos y vidas libres de violencia.

En Guayaquil, la Marcha Feminista 'Unidas frente al extractivismo de la vida' concentrará a las participantes desde las 10:00 en la Plaza Soledad Rodríguez (ex Parque Centenario), ubicada en la intersección de la Av. Lorenzo de Garaicoa y 9 de Octubre. La convocatoria es abierta a todas las mujeres que quieren alzar su voz por sus derechos y denunciar desigualdades.

Mujeres tomarán las calles de Ecuador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Archivo Expreso

Ruta y recomendaciones en Guayaquil

Aunque la ruta completa aún no se ha difundido, se espera que la marcha avance por las avenidas principales del centro. Se recomienda llegar con anticipación, llevar ropa cómoda y seguir las indicaciones de seguridad del equipo organizador para garantizar una movilización segura.

Quito también marcha por derechos y vidas dignas

En Quito, la concentración iniciará a las 09:30 en la Caja del Seguro, bajo el lema “Sin aborto libre no hay #NiUnaMenos”. Las participantes buscarán visibilizar la lucha por derechos reproductivos, denunciar la violencia de género y exigir condiciones de vida dignas para todas.

Seguridad y movilidad en Quito

Se recomienda prever rutas alternas, ya que se prevén cierres parciales de calles durante el recorrido. Las organizadoras sugieren portar agua, usar ropa cómoda y seguir las indicaciones del equipo de apoyo para que la movilización sea segura y ordenada.

Por qué se conmemora el 8M en Ecuador

El 8 de marzo es un recordatorio de la lucha histórica de las mujeres por igualdad y derechos. En Ecuador, las marchas del 8M se han consolidado como espacios de protesta y visibilización de problemáticas como violencia de género, derechos reproductivos y discriminación laboral.

