Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

María Belén Bernal.
Concentración por justicia para María Belén Bernal, víctima de femicidio, en septiembre del 2022.Elizabeth Otavalo.

Una mujer asesinada cada 22 horas: alarmante cifra de femicidios en Ecuador en 2025

La Alianza para el Mapeo de Femicidios presentó los datos; hay un incremento

  • Mariela Rosero Ch.

El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. En ese marco, este lunes 24 de noviembre del 2025, la Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador registra 349 femicidios, ocurridos en Ecuador entre el 1 de enero y el 15 de este mes.

RELACIONADAS

Cepam, Alianza por los Derechos Humanos, Cedhu y Fundación Aldea, entre otras organizaciones reunidas en esta Alianza, alertan. En este 2025 se reporta el número más alto de femicidios nunca registrado: una mujer o niña asesinada cada 22 horas.

A partir de agosto del 2014, el femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en nuestro país. Y desde hace ocho años, en noviembre 2017, en la Asamblea se aprobó la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia de género. Pero los crímenes contra las mujeres, femicidios, aumentan en lugar de reducirse.

Las integrantes de la Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador anota: "La violencia generalizada que vivimos tiene un impacto diferenciado sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes. En un contexto dominado por economías criminales y sistemas de crimen organizado, nosotras las mujeres y niñas estamos siempre en mayor situación de vulnerabilidad frente a hombres armados, y, por tanto, en mayor riesgo".

Anabel Campos

Femicidios: 560 niños y adolescentes huérfanos reciben un bono

Leer más

Algunas cifras sobre femicidios en Ecuador 2025

Este 2025, el 78 % de los asesinatos de mujeres y niñas se ejecutaron con armas de fuego.

La edad más frecuente de las víctimas es 30 años; la más joven tenía 11 meses de edad y la más adulta, 83 años.

RELACIONADAS

Para las y los investigadores de Alianza para el Mapeo de Femicidios urge "comprender la violencia contra mujeres y niñas en un contexto de sistemas criminales consolidados desde el enfoque de género; sin un análisis profundo sobre las implicaciones y alcances de la violencia criminal sobre los cuerpos femeninos, no habrá justicia".  

La Alianza pide a las autoridades entender por qué las mujeres y niñas están siendo asesinadas bajo patrones cada vez más sanguinarios, misóginos y sistemáticos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La evolución del virus H5N5: ¿Qué podemos esperar en el futuro?

  2. Beneficios del romero en la aromaterapia: más allá de su uso culinario

  3. Una mujer asesinada cada 22 horas: alarmante cifra de femicidios en Ecuador en 2025

  4. Salario básico: sindicatos piden un alza mayor y un plan para cubrir la canasta vital

  5. Marcela Aguiñaga sobre Luisa González: “No somos amigas y tenemos visiones distintas”

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: sismo de magnitud 3.9 se sintió este 23 de noviembre de 2025

  2. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  3. De Carondelet al Ministerio de Salud: el nuevo rol de Stalin Andino en el Gobierno

  4. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  5. "Soy yo el que estoy de más": El ultimátum de Correa a RC tras pacto Aguiñaga-Tibán

Te recomendamos