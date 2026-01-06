Godoy retorna a la Judicatura para prorrogar a jueces de Portoviejo

Mario Godoy retomó su cargo después de comparecer en la Asamblea. La Judicatura aprobó la prórroga de jueces temporales

Mario Godoy retomó su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura, después de comparecer en la Asamblea por las supuestas presiones a jueces.

En menos de 24 horas de que concluyó su comparecencia en la Asamblea Nacional, Mario Godoy retomó su cargo de presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) este 6 de enero de 2026 y dirigió la sesión extraordinaria del organismo. En esta reunión, el Pleno debía aprobar la prórroga de dos jueces temporales de Portoviejo, en la provincia de Manabí, y resolver 10 expedientes disciplinarios.

El Pleno, integrado por Godoy y los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magaly Ruiz, aprobó la resolución para que los jueces Gabriel Villacís y Fabricio Menéndez se prorroguen en sus nombramientos como jueces temporales del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo, hasta el 30 de abril de este año.

Este fue el primer punto que abordaron los vocales, quienes no emitieron ningún pronunciamiento sobre la comparecencia de Godoy en la Asamblea.

El titular acudió el lunes para explicar las supuestas presiones a los magistrados que se ejercieron desde la Judicatura, como trascendió tras la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien habría sido abordado por el entonces director provincial del CJ de Pichincha, Henry Gaibor, para favorecer al narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

Godoy volvió a sus funciones tras más de una semana de ausencia. Él anunció que solicitó una licencia el 22 de diciembre para preparar su intervención, regresó temporalmente al cargo el 29 de ese mes y volvió a ausentarse el 30 para, finalmente, comparecer el 5 de enero.

Revisión de expedientes contra jueces y funcionarios judiciales

La Judicatura también tenía previsto analizar los expedientes disciplinarios de cinco jueces: dos Guayaquil, un par de Manabí y un magistrado de Quito. Además, debía revisar los sumarios contra dos secretarios, un perito, un agente fiscal, tres abogados y una directora de control jurídico de la Fiscalía.

