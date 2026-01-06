Aquiles Álvarez dice que comparecencia de Godoy es causal de nulidad en caso Triple A

(VIDEO) El alcalde de Guayaquil sostuvo que el presidente del Consejo de la Judicatura lo sentenció a nivel nacional

Las reacciones continúan. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, señaló este 6 de enero de 2026 que la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante la Asamblea Nacional configura "una causal más" de nulidad en el caso Triple A, donde Álvarez está llamado a juicio.

A través de un video publicado en su cuenta de X, donde también cuestionó la falta de contenido en la comparecencia de Godoy ante la Asamblea, Álvarez indicó que el presidente Godoy habló sobre su caso por presunto comercio irregular de combustibles.

"Ayer (5 de enero de 2025) un mentiroso y osado mintió a nivel nacional. Difamó, adelantó criterio sobre mi caso personal y hasta me sentenció sin que ni siquiera haya juicio todavía. Eso, señor Godoy, es una causal más de nulidad (...)", dijo el alcalde Álvarez.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, acusó en la Asamblea Nacional a todos de interferir en la justicia, excepto a su exdirector Henry Gaibor.



Aquiles Álvarez dice el oficialismo tiene el "descaro" de señalarlo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también cuestionó las acusaciones hechas por Godoy durante su comparecencia ante la Asamblea, donde el presidente del Consejo de la Judicatura denunció un intento por maniobrar las audiencias del caso Triple A.

"Encima tienen el descaro de acusarme a mí de diferir audiencias. Fui el primero en presentarme, incluso el 24 de diciembre (de 2025), en Navidad, después de que ellos adelantaron una audiencia que ya estaba (prevista) para finales de enero (de 2026)", acotó el alcalde.

Respecto al supuesto mensajero que habría enviado a Godoy, el alcalde sostuvo que se trata de un "libreto ridículo" y que ni siquiera han revelado el nombre del supuesto emisario. "Diga el nombre. Obviamente no lo dijo porque no existe mensajero, señor Godoy. No hay", hizo hincapié.

Lo de ayer no fue una comparecencia. Fue un show barato montado para encubrir mafias y blindar a sus amigos y socios. Mientras el país se cae a pedazos, en la Asamblea se burlan de todos.



Triple A, el caso de tráfico de combustibles que salpica a Aquiles Álvarez

El 24 de diciembre de 2025 se tenía previsto la instalación del juicio por comercio irregular de combustibles en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y más de una veintena de procesados más, entre personas naturales y jurídicas.

Después de más de 60 minutos de deliberación para saber si se iba o no a diferir la audiencia de juicio del caso Triple A, los jueces del tribunal de juzgamiento decidieron que este proceso se instalará el 31 de enero y 1 de febrero de 2026. La decisión fue tomada por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Consuelo Tapia y Gabriela Lara.

Esta nueva fecha es “en virtud de la complejidad de la causa y la disponibilidad de agenda de los jueces integrantes del tribunal pluripersonal”, dijo el juez Sánchez. También por “el derecho a la defensa de confianza, más aún cuando se trata de defensas de personas jurídicas”, agregó. Ante esto, las otras fechas que se determinaron para el juicio quedaron sin efecto.

