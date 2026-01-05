Serrano a Godoy: “Una función judicial libre no convierte a la víctima en su enemigo”

El juez anticorrupción Carlos Serrano defendió su actuación frente a las presiones y cuestionó la falta de respaldo

Figura. Carlos Serrano era uno de los jueces más jóvenes de la Unidad Anticorrupción, creada en 2022.

El juez anticorrupción Carlos Patricio Serrano Lucero respondió públicamente a las declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, emitidas este lunes durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Serrano defendió su actuación frente a las presuntas presiones que denunció haber recibido y cuestionó la respuesta institucional del CJ, a la que calificó como un mensaje desalentador para otros jueces del país.

“Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del CJ por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?”, señaló Serrano. Afirmó que, tras su denuncia, fue sometido a un nivel de escrutinio extremo y que, al no encontrarse irregularidades, incluso se cuestionó su tiempo de despacho. “Una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo”, enfatizó.

Serrano sostuvo que decidió grabar a quien intentó presionarlo “desde el poder” para no quebrantar su juramento como juez (al buscar favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan), y que esa decisión tuvo un alto costo personal. “Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y, como respuesta, fui abandonado por el CJ”, afirmó. El magistrado aseguró que deja el cargo “con la frente en alto y el corazón desecho”.

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

Godoy se presentó como víctima de un complot

Las declaraciones de Serrano se produjeron luego de que Mario Godoy cuestionara públicamente la forma en que se manejó la denuncia. En la Asamblea, el presidente del CJ puso en duda por qué el juez no presentó una denuncia formal en su momento y criticó que el abogado Felipe Rodríguez haya hecho públicas las grabaciones en un medio de comunicación. Godoy también cuestionó el manejo de la evidencia y de la cadena de custodia, y afirmó que la difusión de los audios generó “un show total” y un “linchamiento mediático”. Godoy dijo ser la víctima.

Godoy sostuvo que, por la existencia de una investigación en curso y la reserva legal, no le corresponde pronunciarse el caso, que es el corazón de las críticas en su contra, ni sobre el manejo probatorio, competencias que, dijo, recaen en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, reprochó que dos profesionales expertos en materia penal hayan actuado fuera de los cánones de la práctica jurídica. Además, denunció que él y su esposa fueron objeto de ataques y descalificaciones, incluyendo señalamientos sobre su ejercicio profesional en los que han defendido narcotraficantes, criminales transnacionales y funcionarios corruptos, a pesar de no haber sido mencionados en los audios difundidos.

