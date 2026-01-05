Mario Godoy responsabiliza a Álvarez y a la RC en su comparecencia en la Asamblea

Godoy señaló a Aquiles Álvarez y la bancada de la RC como responsables de su seguridad y la de su familia

Este lunes 5 de enero de 2026, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, acudió al pleno de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre las denuncias de presiones y amenazas que habría recibido el juez anticorrupción Carlos Serrano. La sesión extraordinaria se convocó tras la revelación de audios en los que se evidenciarían intentos de influir en decisiones judiciales relacionadas con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos.

Durante su intervención final Godoy declaró públicamente y señaló a el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez ya la bancada de la RC, de ser responsables del su bienestar y el de su familia.

Acusaciones contra Godoy y el caso Serrano

Godoy enfrenta señalamientos por supuestas presiones ejercidas desde la Judicatura para favorecer a procesados vinculados al narcotráfico. El juez Serrano denunció que recibió amenazas para fallar a favor de Srdan, lo que derivó en su renuncia y en un escándalo que salpicó a altos funcionarios judiciales. En particular, se mencionó al entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, cercano a Godoy, como uno de los operadores de estas presiones.

En días pasados el presidente de la República, Daniel Noboa, recomendó públicamente a Godoy que renuncie al cargo para preservar la institucionalidad. Sin embargo, Godoy decidió mantenerse y acudir a la Asamblea para "defender su gestión y su honor".

Godoy en la Asamblea: ADN decidió empezar por Maduro y Venezuela Leer más

"Agradezco la recomendación que me da el señor presidente Daniel Noboa, pero en este momento, después del ataque que he recibido, quiero por su intermedio como máxima autoridad del país pedirles a los ecuatorianos que dentro del procedimiento de juicio político se me permita acudir ante la comisión de fiscalización para defender mi honor, que quede claro al país quienes están atrás de tomarse la justicia y quieren impunidad" expresó Godoy hoy durante la comparecencia.

Responsabilización a Aquiles Álvarez y la bancada de RC

En su intervención final, Godoy denunció un “ataque mediático” en su contra y afirmó que detrás de las acusaciones existe un intento de manipular la justicia para garantizar impunidad a ciertos sectores políticos. “Hoy vine a hacerle conocer al país la verdad que está atrás de todo este ataque mediático del cual yo he sido el objetivo principal”, expresó.

El titular de la Judicatura fue más allá y responsabilizó directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la bancada de la Revolución Ciudadana por cualquier situación que afecte su seguridad personal o la de su familia. “Desde hoy responsabilizo al señor Aquiles Álvarez y a la bancada de la RC (…) ustedes son los responsables de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia”, declaró.

La respuesta de Aquiles Álvarez

Tras la comparecencia, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó públicamente y cuestionó duramente la estrategia de defensa de Godoy. Álvarez sostuvo que el presidente de la Judicatura intenta convertir el caso en una confrontación personal, cuando lo que está en juego son las denuncias sobre vínculos familiares y profesionales con presuntos actos de corrupción y defensa de mafias.

Que el señor Godoy centre su defensa en mi caso solo los desnuda más.

Aquí no vamos a caer en su novela. Las preguntas son claras:

¿Su esposa defiende a mafiosos o no?

¿El estudio jurídico INVICTUS es de su esposa o no?

¿Su asesor Gaybor llamó al juez Serrano para favorecer en la… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 5, 2026

El alcalde planteó interrogantes sobre el rol de la esposa de Godoy en procesos judiciales, la relación con el estudio jurídico Invictus y las supuestas llamadas de su asesor Henry Gaibor al juez Serrano para favorecer a un procesado. Además, instó a Godoy a renunciar “por el bien del país” y sugirió que la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, debería pronunciarse sobre el manejo de la justicia en Ecuador.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!