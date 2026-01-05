ADN insiste en la renuncia de Godoy; RC dice que no habrá verdad en la comparecencia

Los bloques mayoritarios de la Asamblea se enfrentaron con acusaciones en dos ruedas de prensa previas a la llegada de Godoy

Previo a la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, los bloques de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) protagonizaron un cruce de acusaciones en torno a la crisis del sistema de justicia y a la relación del correísmo con el régimen de Nicolás Maduro.

Ambas fuerzas políticas ofrecieron ruedas de prensa antes de la sesión, con el objetivo de posicionar sus agendas. No obstante, la expectativa se centró en lo que pueda ocurrir tras la comparecencia de Godoy, quien enfrenta cuestionamientos por su rol en medio de denuncias sobre presuntas presiones a un juez anticorrupción.

ADN insiste en escuchar primero a Godoy

El bloque de ADN, encabezado por Valentina Centeno, sostuvo que el presidente de la Judicatura debe responder a los señalamientos en su contra. “Mario Godoy debe darle la cara al país y deberá responder todas las preguntas que, desde ADN, hemos solicitado. Si no responde nosotros vamos a apoyar un juicio político”.

Sin embargo, este 5 de enero de 2026, Godoy llegará a su comparecencia sin el respaldo del Ejecutivo. Al menos eso se desprende de la postura del presidente Daniel Noboa, quien el pasado 29 de diciembre de 2025 sugirió que el titular de la Judicatura debería renunciar y defenderse de las acusaciones fuera del cargo. Sobre ese pronunciamiento, Centeno afirmó que su bancada se suma a la posición del primer mandatario.

Durante su intervención, la legisladora también fue consultada sobre si la asambleísta de su bancada, Mishel Mancheno, ha ofrecido explicaciones sobre su cercanía con Godoy y con su esposa, Dolores Vintimilla. Existen fotografías que evidencian su presencia, por ejemplo, en la ceremonia de matrimonio de la pareja.

“Ninguna y no tiene por qué”, respondió Centeno, al tiempo que agregó que “una cosa es lo profesional y otra lo personal”. En ese contexto, la exjefa del bloque oficialista aseguró que demostrarán que pueden ejercer una fiscalización objetiva.

¿Con qué posición llega el correísmo a la comparecencia?

Por parte de la Revolución Ciudadana, el pronunciamiento estuvo a cargo de la legisladora Viviana Veloz. “Godoy comparece hoy pero no va a hablar con la verdad. No va a contestar lo que el país está cuestionando”, afirmó.

Según Veloz, el oficialismo ha montado un “sainete” para liberar de responsabilidades al presidente de la Judicatura. A partir de ello, planteó una serie de preguntas que, a su criterio, deberían marcar la comparecencia.

La legisladora mencionó la necesidad de que Godoy aclare si su esposa, a través de la firma legal Invictus, defendía o defiende al narcotraficante serbio Jezdmir Srdan. También cuestionó: “¿Los miembros de esta firma son directores provinciales del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué Godoy permitió que Gaibor presione a jueces?”.

El correísmo reiteró que la vía adecuada para fiscalizar al titular de la Judicatura es el juicio político. Recordó que la solicitud ya fue presentada y, según Veloz, esperan que el proceso sea calificado y remitido a la Comisión de Fiscalización.

Asambleístas de Revolución Ciudadana también hablaron previo a la sesión. Gustavo Guaman

El origen del escándalo

Los cuestionamientos contra el presidente de la Judicatura se originaron a partir de una denuncia publicada en una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez, en la que se expuso el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

En ese espacio se reveló una presunta intención, desde altas esferas de la Judicatura, de influir en una decisión judicial de Serrano dentro del denominado caso Euro2024, relacionado con un presunto delito de lavado de activos vinculado al narcotraficante serbio Jezdmir Srdan. Durante una audiencia, este último incluso realizó un gesto interpretado como una amenaza contra el juez.

En medio del escándalo, también se difundió un audio en el que se escucha al entonces director provincial del Consejo de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor, dialogar con Serrano sobre ese proceso. A raíz de esa grabación, Gaibor presentó su renuncia, que fue aceptada por el Consejo de la Judicatura.

