Mario Godoy en la Asamblea: bancadas pugnan entre fiscalizar o enjuiciar

El oficialismo quiere escuchar al presidente de la Judicatura aunque Noboa le quitó apoyo. El correísmo insiste en el juicio

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue convocado para las 10:00 de este 5 de enero e 2026.

La sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en la que se escuchará al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, está prevista para las 10:00 de este día. El titular del Legislativo resolvió convocarla en la última jornada del receso parlamentario y, además, en la fecha en la que vence el plazo otorgado por el Pleno a Godoy para preparar su defensa.

(NO TE PIERDAS: Asamblea regresará del receso para tratar Ley de Repetición y resoluciones)

El funcionario llegará al Parlamento en medio de un escándalo que lo involucra y sobre el cual el Pleno -incluido el propio oficialismo- espera explicaciones. A ello se suma que el presidente de la República, Daniel Noboa, le retiró cualquier respaldo, al menos desde el discurso público.

El pronunciamiento de Noboa se dio en el contexto de una denuncia hecha por una aliada del oficialismo y excorreísta, Jhajaira Urresta, sobre un supuesto intento de cooptar la Judicatura por parte de la Revolución Ciudadana, CREO y el Partido Social Cristiano (PSC).

Denuncian a Godoy, su esposa y cuatro vocales del CPCCS Leer más

El pasado 29 de diciembre, Noboa escribió: “Respecto al intento de ellos de tomarse la justicia y Participación Ciudadana, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones fuera del cargo”.

Los dos escenarios tras la comparecencia

Lo que ocurrirá tras la comparecencia aún no está definido, aunque se perfilan dos escenarios. El primero es el planteado por el asambleísta Andrés Castillo (ADN) cuando mocionó la comparecencia de Godoy: el inicio de un proceso de fiscalización a cargo de la Comisión de Justicia, instancia que está bajo control del oficialismo.

El segundo escenario está en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL), también dominado por ADN. Se trata de la solicitud de juicio político contra Godoy presentada por la asambleísta del correísmo Viviana Veloz.

¿Qué esperan las fuerzas políticas?

Con ese panorama, las expectativas de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea son disímiles. El oficialismo prefiere aguardar la comparecencia, aunque se sujeta al camino trazado previamente por Noboa.

La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz presentó la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

El propio Castillo escribió en su cuenta de X, el 29 de diciembre: “Lo responsable con el país será que renuncie después de su comparecencia y defenderse por fuera de su cargo de las acusaciones. Nosotros seguimos haciendo lo que corresponde”. El legislador no descartó la posibilidad de un juicio político.

Desde la otra orilla, el correísmo asegura no tener mayores expectativas, aunque insiste en que el siguiente paso debe ser el juicio político. El jefe de esa bancada, Juan Andrés González, señaló que lo primero que debe hacer Godoy en la Asamblea es explicar qué es lo que realmente está ocurriendo en el sistema de justicia.

“Nosotros no esperamos que, porque le dice Noboa que renuncie, él lo haga. Aquí tiene que responder política y judicialmente, de ser el caso”, agregó el legislador correísta.

Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue abogada del líder de una red criminal transnacional.



Los detalles 👉 https://t.co/Sjywg1JcbV pic.twitter.com/KJEIsdqVZc — Diario Expreso (@Expresoec) December 19, 2025

A su vez, el Partido Social Cristiano considera que debe abrirse un proceso de fiscalización política. Tras conocerse la convocatoria al Pleno, el asambleísta Otto Vera sostuvo que el tema debe investigarse más allá del procedimiento iniciado por la Fiscalía. Además, recordó que es facultad de cada legislador impulsar una investigación.

Entre los independientes también hay voces que plantean escuchar primero a Godoy antes de definir el camino a seguir. El asambleísta Cristian Benavides señaló que es fundamental garantizar el derecho constitucional a la defensa.

Morillo condiciona: "Godoy debe comparecer y, si corresponde, debería renunciar" Leer más

“Tendrá el tiempo para esgrimir todo lo que considere que es útil. De ello dependerá mucho cuál será nuestra posición. No tengo inconveniente en aportar a un juicio político”, afirmó.

El origen de los cuestionamientos a Godoy

La situación del presidente de la Judicatura se origina por una denuncia publicada en una columna de opinión del penalista Felipe Rodríguez, en la que se expuso el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Por esa vía se hizo pública una presunta intención, desde altas esferas de la Judicatura, de presionar una decisión judicial de Serrano en el denominado caso Euro2024, relacionado con el delito de lavado de activos vinculado al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Este último, en una audiencia, incluso hizo un gesto de amenaza al juez.

En medio del escándalo, también se difundió un audio en el que se escucha al entonces director provincial de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor, dialogar con Serrano sobre ese proceso. A raíz de ello, Gaibor presentó su renuncia, que fue aceptada por el Consejo de la Judicatura.

Pero, el caso alcanza al presidente de la Judicatura no solo por su cercanía con Gaibor, sino también porque se conoció que, en una etapa preprocesal, su esposa, Dolores Vintimilla, formó parte de la defensa de Srdan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!