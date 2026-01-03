Álvarez responde a la ministra Morillo: "Deje de actuar como placera y gobierne"

El alcalde de Guayaquil enfrentó las críticas de la funcionaria por su silencio ante la captura de Maduro

Aquiles Álvarez respondió a la ministra de Gobierno, quien lo mencionó como "cómplice" por mantener silencio sobre la crisis diplomática en Venezuela.

Luego de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, calificara de "curioso" y "repulsivo" el silencio de ciertas figuras locales frente al operativo estadounidense, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió con dureza, tildándola de "indefinida política" y enlistando una serie de escándalos de gestión interna.

El reclamo inicial: "Un silencio que repulsa"

La controversia inició la tarde de este sábado 3 de enero, cuando Morillo utilizó sus redes sociales para cuestionar la falta de pronunciamiento de actores políticos como Marcela Aguiñaga y el propio Álvarez ante la caída del régimen chavista.

Es curioso el silencio de “líderes” políticos ecuatorianos y cierta prensa, ante la detención del cabecilla del cártel de los Soles en Caracas y del régimen chavista. Ni Marcela Aguiñaga ni Aquiles Álvarez han dicho esta boca es mía. ¡Complicidad que repulsa! — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) January 3, 2026

La ministra sugirió que la ausencia de comentarios sobre la detención de un "cabecilla del Cártel de los Soles" revelaba una postura ética cuestionable. "Resulta curioso que figuras políticas nacionales no se hayan referido públicamente", señaló Morillo, calificando esta actitud como algo que provoca "repulsa".

La respuesta de Álvarez: "Indefinida política"

Lejos de amilanarse, el alcalde de Guayaquil devolvió el golpe con un mensaje frontal en la red social X. Álvarez desestimó el interés por la geopolítica venezolana para centrarse en lo que considera falencias graves de la administración de Daniel Noboa.

"Mire, señora indefinida política: ayer adoradora de Correa, luego de María Paula Romo y hoy de su presidente. Dedíquese a trabajar y no se haga la loca", increpó el burgomaestre.

Álvarez fue más allá y calificó a Morillo como "la peor ministra de Gobierno de la historia", sugiriendo irónicamente que superar en ese podio a funcionarios anteriores "no es poca cosa".

En su descargo, el alcalde le exigió a la ministra dejar de buscar "narrativas" externas y concentrarse en los casos de presunta corrupción y crisis de gobernabilidad que atraviesa el Ecuador. Álvarez enumeró una lista de temas pendientes que, a su juicio, el Gobierno ignora:

Justicia y Mario Godoy: Cuestionó la supuesta "mafia que controla la justicia".

Contratos cuestionados: Mencionó los casos de PROGEN y ATM, citando "234 millones a la basura", además del caso HEALTHBIRD.

Tierras en La Libertad: Exigió explicaciones sobre la venta de casi 100 hectáreas "a dedo a una joven de 23 años", sin historial tributario (RIMPE). "¿Quién entregó esos recursos? ¿Quiénes son los verdaderos dueños?", cuestionó.

Crisis social: Reclamó por la falta de medicinas, el pago a las dializadoras y la situación de los transportistas tras la eliminación de subsidios.

"A mí no me interesan otros países"

El alcalde cerró su intervención marcando distancia con la agenda internacional de Carondelet. "A mí no me interesan los problemas de otros países; me interesan los problemas de los ecuatorianos", sentenció.

En un tono áspero, Álvarez instó a Morillo a buscar gobernabilidad en lugar de "seguir dinamitando puentes" con los gobiernos locales, advirtiendo sobre la fragilidad política del oficialismo en la Asamblea Nacional. "¿O sueña con ser otra Eva Braun de su jefe y pasar sin pena ni gloria?", finalizó, exigiendo el fin de las "narrativas idiotas".

