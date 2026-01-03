Morillo: "resulta curioso" el silencio de Aguiñaga y Álvarez tras captura de Maduro

La ministra calificó esta falta de posicionamiento como una actitud que “repulsa”

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, cuestionó este sábado 3 de enero del 2026 el silencio de actores políticos y de sectores de la prensa ecuatoriana frente a la detención de Nicolás Maduro, en Caracas, de quien las autoridades estadounidenses identifican como uno de los cabecillas del denominado cartel de los Soles y miembro del régimen chavista. El comentario fue difundido en sus redes sociales como reacción al operativo que derivó en la captura.

En su pronunciamiento, Morillo señaló que resulta “curioso” que figuras políticas nacionales no se hayan referido públicamente al hecho. Entre ellas mencionó a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, y a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, a quienes aludió por no expresar comentarios sobre la operación internacional.

La ministra calificó esta falta de posicionamiento como una actitud que “repulsa”, en referencia a lo que interpretó como ausencia de condena ante las actividades atribuidas al grupo criminal y a la estructura política venezolana señalada en el caso.

Un cruce de palabras entre Daniel Noboa y Rafael Correa

La crisis política en Venezuela generó un nuevo intercambio de señalamientos entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa. A través de su cuenta en la red social X, Noboa respondió a cuestionamientos de Correa con un mensaje en el lo acusó de haber permitido la expansión del narcotráfico durante su administración en Ecuador.

Noboa reaccionó a una publicación previa de Correa en X, en la que el exmandatario señaló: “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido”.

Correa había respondido previamente la postura del presidente Daniel Noboa luego de que se conociera el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2026. En respuesta a ese contexto, el mandatario ecuatoriano publicó en la red social X que, a su criterio, los grupos vinculados al llamado “narcochavismo” enfrentarían finalmente las consecuencias de sus acciones y que esa estructura, según dijo, terminaría desmoronándose en la región.

El mensaje se suma a otras reacciones emitidas por autoridades tras la captura en Venezuela, un hecho que ha generado pronunciamientos de distintos gobiernos de la región y ha reactivado discusiones sobre las supuestas redes delictivas transnacionales asociadas al narcotráfico.

