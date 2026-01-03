Noboa y Correa chocan por Venezuela: "Terminarás como Maduro"

Rafael Correa arremetió contra el presidente de Ecuador por su posición frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela

La situación en Venezuela provocó un cruce de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y el expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos. El primer mandatario respondió desde su cuenta en la red social X: “Empecemos por el hecho de que eres hijo de mula y permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador”.

Noboa reaccionó a una publicación previa de Correa en X, en la que el exmandatario señaló: “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido”.

Correa había citado inicialmente la posición de Noboa tras conocerse el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante la madrugada de este 3 de enero de 2026. En ese contexto, el presidente ecuatoriano escribió: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

Noboa habló de delitos cometidos por Correa

Sin embargo, el gobernante ecuatoriano fue más allá en su respuesta. “Perseguiste a mi familia, que lleva más de 80 años dando empleo en el Ecuador, asesinaste periodistas, silenciaste con la muerte a oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, permitiste el financiamiento de narcos y del régimen de Maduro a tu propio partido, que hoy está en decadencia, entre otros”.

El mensaje de Noboa también incluyó una especie de advertencia: “Pronto, con pruebas, le mostraremos al país cómo tú, tu gente y un sector de la banca están coludidos en destruir a un país que ya no te necesita y te rechaza”. Asimismo, el jefe de Estado ecuatoriano señaló: "Terminarás como Noriega y Maduro, anota. Es una promesa".

En el mensaje que ocasionó el cruce, Correa también señaló: "Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura. Te va a pasar lo mismo que a Moreno: anota".

Rafel Correa arremetió en contra de Daniel Noboa despu´és de pronunciarse sobre la situación en Venezuela. EFE.

¿Qué ocurrió en Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 3 de enero que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela, tras lo que describió como un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada.

Empecemos por el hecho de que eres hijo de mula y permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador, problema que hasta el día de hoy combatimos, mientras tú sigues prófugo en Bélgica, viviendo con lujos.



La declaración fue publicada por Trump en su red social Truth Social. Según el mandatario estadounidense, la operación se realizó “en conjunto con agencias de aplicación de la ley” y aseguró que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para este sábado, a las 11:00, en Mar-a-Lago, en Florida.

“EE UU ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que, junto con su mujer, ha sido capturado y trasladado en avión fuera del país. Esta operación se ha hecho conjuntamente con las fuerzas del orden de EE UU. Detalles más adelante. Habrá una rueda de prensa hoy a las 11.00 en Mar-a-Lago [la residencia de Trump en Florida]. Gracias por su atención a este asunto. El presidente Donald Trump”, escribió el mandatario en Truth Social.

