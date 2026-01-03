Niels Olsen sobre Venezuela: "Lucha contra redes autoritarias es causa regional"

El titular de la Asamblea ecuatoriana se pronunció tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y captura de Maduro

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se pronunció tras los resultados de la Consulta Popular 2025.

La madrugada de este 3 de enero de 2025, el Gobierno de Estados Unidos atacó Venezuela. Las reacciones por este hecho se han multiplicado con el pasar de las horas. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa apoyó la medida adoptada por Donald Trump y, en el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

El titular del Legislativo escribió en su cuenta de la red social X: “La lucha contra el crimen organizado y las redes autoritarias es una causa regional”. Olsen emitió el pronunciamiento a partir de una publicación hecha por Noboa.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló además que “Venezuela merece democracia, libertad y un futuro sin miedo”, a propósito del anuncio de que la incursión estadounidense dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Un mensaje para María Corina Machado y Edmundo González

Olsen también aprovechó su mensaje para expresar su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y a Edmundo González. Este último fue la carta de la oposición para enfrentar a Maduro en las últimas elecciones, en las que se denunció un fraude.

“A María Corina Machado, Edmundo González y al pueblo venezolano: no están solos”, escribió Olsen. A esto añadió que “Ecuador está del lado de la democracia y del derecho de los pueblos a decidir su destino”.

Sin embargo, hasta el momento, ambos líderes de la oposición no se han pronunciado sobre la incursión militar en Venezuela. Cabe recordar que, recientemente, Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz y, debido a la situación en Venezuela, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de esa distinción.

¿Qué dijo el presidente Daniel Noboa?

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa también eligió las redes sociales para emitir un pronunciamiento, en medio de la licencia de la que goza desde el pasado 1 de enero para pasar tiempo con su familia.

La lucha contra el crimen organizado y las redes autoritarias es una causa regional.



Venezuela merece democracia, libertad y un futuro sin miedo.



A @MariaCorinaYA, @EdmundoGU y al pueblo venezolano: no están solos.



El primer mandatario escribió: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

Gobierno de Venezuela solicitó reunión de emergencia a la ONU

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia, Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los “actos de agresión” de Estados Unidos contra Venezuela. La misiva también fue entregada al secretario general de la ONU, António Guterres.

Asimismo, Venezuela solicitó al Consejo “condenar la agresión” de Estados Unidos contra el pueblo y el Gobierno venezolano y exigir el “cese de los ataques armados”, además de establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense “responda por los crímenes de agresión” cometidos en territorio venezolano.

