Daniel Noboa reacciona tras incursión de Estados Unidos a Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue uno de los mandatarios que tomó postura respecto al ataque realizado por EE.UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció al respecto del ataque realizado por Estados Unidos contra Venezuela. La madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron, desde el país sudamericano, detonaciones e incursiones por parte del ejército estadounidense.

Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque y reveló que habían capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Lo hizo mediante la red social Truth Social y no se ha vuelto a pronunciar.

Tras esto, los mandatarios de distintos países han mostrado su posición respecto a este hecho. Uno de ellos fue Daniel Noboa, quien respaldó la incursión e incluso le dijo al pueblo venezolano que cuenten con Ecuador como aliado.

"A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", escribió Noboa en su cuenta de X.

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

Gobierno de Venezuela solicitó reunión de emergencia a la ONU

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Igualmente, Venezuela pidió al Consejo "condenar la agresión" de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Venezuela y solicitar el "cese de los ataques armados" , así como establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense "responda por los crímenes de agresión" cometidos en el territorio venezolano.

RELACIONADAS Trump asegura que Maduro fue capturado tras ataques de Estados Unidos en Venezuela

Confirmación de Donald Trump sobre captura de Nicolás Maduro

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!