Trump asegura que Maduro fue capturado tras ataques de Estados Unidos en Venezuela

Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó un ataque a gran escala en Venezuela y que Maduro fue capturado y sacado del país

Fuentes de la oposición venezolana dijeron a Sky News que creen que la captura de Nicolás Maduro fue una "salida negociada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 3 de enero que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras lo que describió como un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada.

La declaración fue publicada por Trump en su red social Truth Social y citada por Sky News, medio que reporta explosiones en Caracas y columnas de humo visibles en distintos puntos de la capital venezolana. Según el mandatario estadounidense, la operación se realizó “en conjunto con agencias de aplicación de la ley” y aseguró que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa prevista para este sábado.

Humo en el aeropuerto de La Carlota tras las explosiones y el vuelo a baja altura de aviones en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Matias Delacroix/AP - CORTESÍA DE REDES SOCIALES

Hasta el momento, no ha habido confirmación independiente por parte del Gobierno venezolano sobre la supuesta captura de Maduro ni sobre su salida del país.

Explosiones y tensión regional

Reportes periodísticos internacionales indican que se escucharon explosiones en Caracas en las primeras horas del sábado, en medio de una escalada de tensión tras reiteradas advertencias de Trump sobre posibles operativos terrestres contra el Gobierno venezolano.

Las autoridades de Venezuela habían denunciado en horas previas una “agresión militar” por parte de Estados Unidos y decretaron estado de conmoción exterior, con despliegue de fuerzas militares y policiales.

Reacciones internacionales

Desde Medio Oriente, Irán condenó los ataques atribuidos a Estados Unidos y los calificó como una violación de la soberanía y la integridad territorial venezolana, instando al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a actuar de inmediato.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos para no viajar a Venezuela y recomendó a quienes se encuentren en el país permanecer resguardados, recordando que Washington retiró su personal diplomático de Caracas en 2019 y no puede brindar asistencia consular directa.

Situación en desarrollo

La Casa Blanca no ha emitido aún un comunicado oficial detallado que confirme los alcances de la operación descrita por Trump. Tampoco se ha pronunciado el alto mando venezolano sobre el paradero del presidente Maduro.

La situación continúa en desarrollo, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos ante el riesgo de una mayor escalada regional.