¿Qué pasa entre EE. UU. y Venezuela tras explosiones en Caracas? Minuto a minuto

Venezuela denunció una agresión militar de Estados Unidos tras explosiones en Caracas y decretó estado de conmoción exterior

Militares por las calles de Caracas tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado.

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado 3 de enero una “gravísima agresión militar” atribuida a Estados Unidos, luego de que durante la madrugada se registraran detonaciones y explosiones en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado leído en la televisión estatal VTV, el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación, así como de los órganos de dirección de defensa en todos los estados y municipios del país.

Como parte de estas medidas, Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo —según el Gobierno— de proteger la soberanía, garantizar el funcionamiento de las instituciones y “pasar de inmediato a la lucha armada”. El decreto incluye también el despliegue militar y policial.

Acusaciones de violación al derecho internacional

El Gobierno venezolano calificó los hechos como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que consagran el respeto a la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Advirtió además que esta situación amenaza la paz y estabilidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe, y pone en riesgo la vida de millones de personas.

Caracas afirmó que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, amparándose en el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, así como ante el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

Explosiones en instalaciones militares

Periodistas de EFE constataron restos de fuego y daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, principal aeropuerto militar de Caracas. En el lugar se observaron árboles derribados, destrozos en la autopista adyacente y fuerte presencia de uniformados y vehículos de seguridad.

En redes sociales circularon imágenes de explosiones en distintos puntos de la capital, mientras usuarios reportaron detonaciones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, así como sobrevuelo de aeronaves durante la madrugada.

Contexto de escalada con Washington

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han intensificado desde agosto, cuando Washington desplegó buques de guerra en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, lo que fue denunciado por Caracas como una amenaza.

En noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre la posibilidad de ataques contra territorio venezolano, en el marco de su campaña contra el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una supuesta red de narcotráfico.

El pasado viernes, Trump anunció un ataque contra una “gran instalación”, aunque no precisó si ocurrió dentro del territorio venezolano. Días después señaló que el bombardeo fue contra un muelle, sin detallar su ubicación. Según informó The New York Times, la CIA habría llevado a cabo la semana anterior un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Reacciones internacionales

Desde España, el Gobierno confirmó que se produjo un ataque aéreo sobre Caracas y aseguró que todo el personal de la Embajada española se encuentra a salvo, tras las conversaciones del ministro de Exteriores José Manuel Albares con el embajador en Venezuela.

Por su parte, el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, pidió públicamente a Maduro que se rinda para evitar más sufrimiento al pueblo venezolano.

En paralelo, Maduro destacó la alianza estratégica con China, luego de reunirse en Caracas con un enviado especial del presidente Xi Jinping, en un contexto de creciente confrontación con Washington. Pekín ha rechazado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha cuestionado las sanciones unilaterales contra Venezuela.

Situación en desarrollo

Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre las explosiones registradas en Caracas. Las autoridades venezolanas mantienen el estado de conmoción exterior, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de una crisis que eleva la tensión regional.