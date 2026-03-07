Invierno intenso golpea al arroz en Ecuador: pérdidas y alerta en el sector agrícola

Una parcela de cultivo de arroz, en el recinto Los Quemados permanece bajo el agua por el invierno.

El fuerte invierno que golpea al litoral ecuatoriano ya pasa factura al sector arrocero. Aunque Guayas concentra las mayores afectaciones -con cantones como Salitre, Milagro, Colimes y Santa Lucía bajo el agua-, productores de otras zonas también reportan pérdidas. Cultivos anegados, plagas y mayores costos de producción complican el panorama.

Solo en Guayas, reportes preliminares de la Prefectura, indican que más de 54.000 hectáreas presentan anegamientos. Entre los cantones con mayor afectación productiva están Samborondón, Daule, Yaguachi y Salitre.

Técnicos, consultados por EXPRESO, advierten que cuando el arroz permanece varios días inundado la cosecha se vuelve inviable, lo que podría impactar en la oferta del grano.

El presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, analizó el impacto del actual invierno sobre los cultivos de arroz y advirtió que el país debe cambiar la forma en que aborda estos eventos climáticos. “Ya no debemos hablar de agro versus invierno, sino de agro versus clima”, afirmó.

En este contexto, sostuvo que los cambios en las precipitaciones y las temperaturas obligan a reforzar los mecanismos de prevención en el sector agrícola. “Las variaciones climáticas cada vez son más fuertes y debemos entender cómo se comporta el clima para prevenir de mejor manera”, señaló.

Asimismo, planteó que la respuesta no debe centrarse solo en medidas de emergencia, sino en investigación y políticas de largo plazo para el agro. “Los países que más se han desarrollado en el agro no son los que más subsidios tienen, sino los que más invierten en investigación”, concluyó.

Riesgos productivos por inundaciones y plagas

Por su parte, los agricultores del sector de Santa Lucía se mantienen en alerta ante el avance del invierno, luego de que en otras zonas arroceras ya se reportaran pérdidas por inundaciones. El productor Miguel Solórzano explicó que el riesgo persiste si aumenta el caudal de los ríos. “Tenemos el río Dable y todavía no se ha desbordado, gracias a Dios, pero si la represa abre compuertas y sube el nivel, el agua entra a los cultivos”, advirtió.

A esto se suma que las lluvias constantes han traído consigo la proliferación de plagas que encarecen los costos de producción y complican el manejo del cultivo. “Con la humedad aparecen plagas como el barrenador y los ácaros; controlarlas es difícil porque si se usan muchos insecticidas las plagas cogen resistencia”, explicó.

De igual manera, Solórzano sostuvo que el invierno también reduce el rendimiento del arroz y que actualmente el Estado no cuenta con mecanismos para estabilizar el mercado. “Antes existía la Unidad Nacional de Almacenamiento que compraba y regulaba el grano, pero ahora el gobierno no tiene silos ni cómo almacenar, y todo depende de la industria”, afirmó.

En este contexto, el ingeniero agrónomo Boris Briones, del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas, advirtió que las inundaciones registradas en varios cantones arroceros podrían provocar pérdidas totales en las cosechas. “Un arroz que pasa más de cinco u ocho días bajo el agua prácticamente ya no es viable comercialmente”, señaló.

Además, indicó que los efectos del invierno golpean tanto a pequeños como a grandes productores, aunque los primeros enfrentan más dificultades para recuperarse. “El pequeño agricultor lo siente con más dureza porque muchas veces ese cultivo es su único sustento y recuperarse se vuelve complicado”.

Alertas de los agricultores y manejo del mercado del arroz

Para conocer las medidas de contingencia frente a las pérdidas en el sector arrocero, EXPRESO solicitó entrevistas al Ministerio de Agricultura, sin embargo, desde la cartera de Estado indicaron que el ministro no tenía disponibilidad por temas de agenda. También se gestionó con el Ministerio de Producción, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró el 27 de febrero la emergencia regional por la temporada invernal en Ecuador. La medida, firmada por su titular Carolina Lozano, tiene una vigencia de 90 días para aplicar acciones urgentes. La declaratoria abarca ocho provincias: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo, donde se han reportado inundaciones, deslizamientos y daños a infraestructura pública y privada.

Frente a este panorama, Briones insistió en que la solución debe enfocarse en la prevención mediante una gestión integral del agua y de las cuencas hidrográficas. “Debemos aprender a manejar nuestras cuencas hidrográficas con estudios, análisis y acciones coordinadas para enfrentar estos fenómenos”, enfatizó.

Emergencia invernal y acciones institucionales

En paralelo, la Prefectura del Guayas entregó en Salitre el primer desembolso del Bono Agrícola Solidario 2026. La ayuda se destinó a 163 productores afectados por el invierno, con más de 73.000 dólares distribuidos. Corresponde a la pérdida de 290,8 hectáreas de cultivos, principalmente arroz. La asistencia se activa tras la verificación oficial de daños en las siembras.

Tras estos hechos, el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, Mauro Erazo, señaló que ante las pérdidas provocadas en el agro, las ayudas emergentes como los kits que entregan las autoridades resultan necesarias para los afectados. “Son medidas parche, pero vienen a ayudar en algo a la situación de clamor que vive el sector agrícola”, afirmó.

A su criterio, la crisis actual evidencia la necesidad de fortalecer el primer pilar del agro: la productividad, mediante investigación, innovación y mejores semillas. “Si elevamos la productividad con ciencia y tecnología podremos producir más y enfrentar los fenómenos”.

Propuestas para fortalecer la productividad agrícola

Finalmente, indicó que se deben trabajar los otros pilares: reducir los costos de producción, mejorar el acceso a crédito con seguros agrícolas y fortalecer la comercialización. “El país necesita incluso una empresa pública de almacenamiento que permita tener reservas estratégicas y regular el mercado”, concluyó.

