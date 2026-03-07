María Fernanda Compte: “Arquitectura es una carrera de resistencia”

La carrera atraviesa uno de sus momentos más importantes tras obtener una acreditación internacional con impacto local

María Fernanda Compte Guerrero, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, destaca a EXPRESO el crecimiento de la carrera y la participación de las mujeres en la profesión.

La carrera de Arquitectura de la Universidad Católica acaba de recibir una acreditación internacional. ¿Qué significa este reconocimiento para la facultad y para los estudiantes?

La carrera de Arquitectura es prácticamente tan antigua como la universidad. De hecho, nació junto con la institución y luego, dos años más tarde, se creó la facultad. Esto significa que tenemos más de 64 años de trayectoria académica. A lo largo de este tiempo hemos desarrollado proyectos comunitarios, investigaciones y publicaciones que han fortalecido nuestra presencia en el ámbito académico. La acreditación internacional es un logro muy importante porque somos la primera carrera de la UCSG que obtiene este reconocimiento. Durante todo el año 2025 trabajamos intensamente para cumplir los requisitos y finalmente logramos una acreditación por seis años. Al ser una acreditación internacional otorgada por una agencia chilena reconocida por el CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), también tiene validez nacional, lo que significa que nuestra carrera estará acreditada hasta diciembre de 2031.

Estamos próximos a conmemorar el Día de la Mujer. ¿Cómo ha sido la participación femenina dentro de la carrera de Arquitectura?

La presencia de mujeres en arquitectura ha sido muy significativa desde hace muchos años. Cuando yo estudié aquí, las mujeres ya éramos mayoría en la carrera, aproximadamente en una proporción de 60 % frente a 40 % de hombres. Eso se ha mantenido hasta la actualidad. Muchas mujeres se dedican tanto al diseño arquitectónico como a la construcción y a la dirección de obras. Incluso tenemos graduadas que hoy destacan en la ciudad y que combinan ambas actividades con gran éxito.

¿Podría mencionar algunos ejemplos de arquitectas formadas en la universidad que hoy destacan en el ámbito profesional?

Tenemos varios casos importantes. Uno de ellos es la arquitecta María Isabel Fuentes, graduada de nuestra carrera y actualmente docente. Ella ha desarrollado proyectos arquitectónicos muy relevantes en la ciudad, como un Centro Comercial, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, donde funcionan los cines, así como la ampliación del Riocentro Los Ceibos.

¿Cómo percibe actualmente el mercado laboral para las mujeres arquitectas?

Creo que el mercado se ha ido abriendo cada vez más. Al principio no era fácil, especialmente en áreas como la construcción o la dirección de obra, que tradicionalmente se asociaban con los hombres. Sin embargo, arquitectas pioneras han demostrado su capacidad profesional y han generado confianza en el sector.

La facultad también con arquitectas ha tenido presencia en eventos internacionales. ¿Cómo ha sido esa participación?

Hemos participado en cuatro ocasiones en la Bienal de Arquitectura de Venecia, uno de los eventos más importantes del mundo en esta disciplina. Nuestra participación ha sido por invitación, lo cual es muy significativo porque no cualquier institución puede participar. En estos proyectos trabajan profesores y estudiantes.

Los arquitectos Jorge Ordóñez y Gilda San Andrés Lascano han liderado varias de estas iniciativas. En la última edición presentamos una instalación que destacaba el cacao como producto emblemático del Ecuador, y tuvo una muy buena acogida. Además, participamos regularmente en la Bienal de Arquitectura de Quito, donde nuestros estudiantes han obtenido premios en distintas categorías.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los y las jóvenes que están pensando estudiar Arquitectura?

La arquitectura es una carrera muy amplia y profundamente humanista. No se trata solo de diseñar edificios, también involucra investigación, urbanismo, patrimonio y desarrollo social. Es una carrera exigente, de perseverancia y resistencia. Por eso siempre les digo a los estudiantes que no se detengan en el título de grado. Es fundamental continuar con estudios de posgrado y especialización, porque el futuro profesional depende de la capacidad de seguir aprendiendo y adaptándose a nuevos desafíos.

