Productores de arroz de Ecuador deben cobrar montos pendientes a la piladora Comextil

Esta empresa recibió en diciembre $1,1 millones para comprar este grano. Pero no todos los agricultores han recibido su pago

Los productores de arroz que tengan montos pendientes por cobrar a Comextil S.A. deben acercarse este 18 de febrero de 2026 a las instalaciones de la firma, en la provincia de Los Ríos, para recibir el pago de los valores adeudados. Así, lo informó este 17 de febrero de 2026 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG) a través de sus redes sociales.

Este llamado se produce luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca detectara saldos impagos tras un seguimiento al cumplimiento del contrato, informó esta entidad estatal mediante un comunicado.

El Ministerio recordó que en diciembre de 2025, el MAG desembolsó $1,136.285,71 a Comextil dentro del mecanismo de gestión delegada, un esquema mediante el cual el Estado transfiere recursos a empresas del sector para la compra de arroz en cáscara a pequeños y medianos productores, con el objetivo de garantizar ingresos y reducir la intermediación.

¿Qué función cumple Comextil?

En este esquema, Comextil participa en la cadena de comercialización del arroz como piladora, que compra el grano financiado con recursos públicos para equilibrar los precios de este producto ante la sobreoferta del cereal. Y últimamente a la decisión de Colombia de aplicar aranceles a productos ecuatorianos, como respuesta a la tasa de seguridad del 30 % aplicada por Ecuador.

Entre los productos que han sido mencionados dentro de las posibles medidas de represalia se encuentra el arroz ecuatoriano, aunque el detalle oficial de los productos depende de un decreto que debe firmar el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Productores de arroz presentaron un manifiesto

Además, este llamado coincide con el pedido que el 9 de febrero de 2026 un grupo de productores de arroz de Guayas, para exigir al presidente Daniel Noboa, al MAG y a la Gobernación de esta provincia una respuesta urgente frente a la crisis que atraviesa el sector.

Entonces, el gremio otorgó un plazo de ocho días para que las autoridades se pronuncien sobre el manifiesto presentado, que incluía cuatro puntos para enfrentar la crisis:

La compra estatal de al menos 69.000 toneladas de arroz paddy para conformar una reserva estratégica.

El archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, al considerar que elimina los precios mínimos de sustentación de los productos agrícolas.

La eliminación de los kits agrícolas, por considerarlos una estrategia fallida durante más de 15 años.

La construcción urgente de dos plantas de almacenamiento y secado, con capacidad de 30.000 toneladas cada una, que estarían ubicadas en Daule y Babahoyo, zonas que concentran cerca del 90 % de la producción nacional de arroz.

Tras esta reunión, el presidente Daniel Noboa visitó el 13 de febrero de 2026 el Daule para entregar a los arroceros maquinaria agrícola, paquetes tecnológicos para el agro. En su discurso anunció también la compra de 20.000 toneladas de arroz en cáscara hasta inicios de mayo próximo.

“No podemos permitir que se aprovechen de nuestros pequeños productores arroceros. La piladora que no cumpla con los agricultores será cerrada por el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Agricultura”, recalcó el mandatario.

