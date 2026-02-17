Colombia demanda a Ecuador ante la CAN: ¿se mantendrá la tasa de seguridad del 30 %?

El país vecino presentó dos recursos en contra de la tasa de seguridad del 30 % impuesta por Ecuador

La CAN revisará si la tasa de seguridad impuesta por Ecuador cumple o no la normativa regional.

Colombia activó dos recursos ante la Comunidad Andina (CAN) en contra de la tasa de seguridad del 30 % que aplica Ecuador a los productos colombianos desde el 1 de febrero de 2026. Así lo dio a conocer este 17 de febrero de 2026 el medio colombiano Caracol Radio.

La tasa de seguridad impuesta por Ecuador aplica para toda la mercancía que proviene del país vecino, con excepción de importaciones petroleras, donaciones y de generación energética.

Colombia y Ecuador se reunieron el 6 de febrero de 2026 en Quito para revisar esta imposición, pero al no llegar a un consenso, Colombia anunció que aplicará aranceles para los productos ecuatorianos y denunciará a Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN) para que la tasa de seguridad sea revisada.

Esta segunda acción, de acuerdo con la emisora colombiana, fue ya tomada. De hecho, la CAN habría admitido ya el 16 de febrero de 2026 una de las dos demandas presentadas por el Ministerio de Comercio de Colombia en contra de Ecuador.

En ese recurso, el Gobierno colombiano solicita que el cobro impuesto por Ecuador sea calificado como gravamen, una figura que, de ser aceptada por la CAN, podría considerarse prohibida dentro del marco comunitario.

Qué dice la normativa de la CAN sobre los gravámenes

Estos son los productos ecuatorianos que ingresarán sin aranceles a Estados Unidos Leer más

Especialistas consultados la semana anterior por EXPRESO mencionaron que la tasa impuesta por Ecuador vulnera el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. Esta norma prohíbe imponer gravámenes distintos a los aranceles en el comercio intrarregional. Aunque hasta el cierre de esta edición la demanda aún no se había formalizado, refirieron José Xavier Orellana, exviceministro de Comercio Exterior; y Daniel Legarda, exministro de Producción.

La demanda en contra de Ecuador está en manos de la CAN

La admisión implicará que la Secretaría General de la CAN abrirá un proceso para determinar si la medida aplicada por Ecuador está permitida o no. La respuesta del organismo, citada por Caracol Radio, señala que “la solicitud presentada se encuentra completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, por lo que, de conformidad con el artículo 49 de dicha norma comunitaria, se tiene a bien disponer su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación establecido en la referida Decisión”.

En Zamora Chinchipe, cientos de personas trabajan en la extracción de oro en minas, plantas y laboratorios de Los Encuentros, donde cada tonelada de material contiene unos 10 gramos del metal precioso.



Los pormenores: https://t.co/f5dhgzryhn pic.twitter.com/Pl6uMjWvcL — Diario Expreso (@Expresoec) February 15, 2026

Respecto a la segunda demanda en contra de la tasa de seguridad impuesta por Ecuador a los productos colombianas, la emisora no dio detalles.

En paralelo, Caracol Radio indicó que Colombia prepara una respuesta comercial. Según la emisora, el Gobierno expedirá en los próximos días un decreto para imponer aranceles a más de 20 productos ecuatorianos. El documento estaría a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ