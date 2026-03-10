Piel de mariposa: Leo pide ayuda a la Eurocámara por un fármaco de $ 20 millones

"Si mi piel fuese la vuestra": El desgarrador pedido de Leo por el fármaco de $ 20 millones para su rara enfermedad

Leo tiene 12 años, vive en Sevilla y su cuerpo es un mapa de fragilidad. Padece epidermólisis bullosa, una enfermedad genética que convierte el contacto físico en una tortura y que le ha otorgado el poético pero cruel nombre de 'piel de mariposa'. El pasado jueves, este pequeño valiente se plantó ante el Parlamento Europeo para exigir que España abra las puertas a Vyjuvek, el medicamento más caro del mundo, cuya etiqueta de 20 millones por paciente es hoy la barrera entre su dolor y una vida digna.

Con la entereza de quien conoce su realidad mejor que nadie, Leo no pidió lujos, sino el derecho a no sentir que su piel se desprende. Aunque este tratamiento ya es una realidad en otros rincones de Europa, en su país el acceso sigue siendo una promesa lejana, dejando a niños como él atrapados en un cuerpo que, según sus propias palabras, "quema y pincha sin tregua".

El desafío de cada amanecer

Mientras la mayoría de los niños de su edad despiertan con la rutina escolar, la jornada de Leo arranca a las siete de la mañana con un ritual desgarrador. Durante más de una hora, se somete a curas intensas para limpiar y desinfectar heridas que no cierran. Es un proceso lento y doloroso, necesario para evitar infecciones que podrían ser fatales en una piel que carece del "pegamento" biológico necesario para mantenerse unida.

Este calvario diario se extiende a las acciones más cotidianas. Ducharse es una odisea de varias horas y las visitas médicas son constantes para vigilar su estado nutricional. En Sevilla, apenas una decena de niños comparten este diagnóstico, enfrentándose a una enfermedad degenerativa que amenaza con arrebatarles la movilidad de las manos si no reciben rehabilitación constante.

La sombra de la dependencia total

"No puedo ni vestirme solo y necesito a mi madre para casi todo", confesó Leo ante los eurodiputados. Las lesiones de la piel de mariposa no se limitan al exterior; las mucosas internas también se quiebran, provocando llagas en la boca que transforman el acto de comer o hablar en un suplicio.

Detrás de cada venda está Lidia, su madre, quien ejerce de enfermera, terapeuta y sostén emocional. Ella es quien ejecuta esas curas diarias que, aunque buscan alivio, resultan inevitables e hirientes. Para esta familia, la enfermedad es una sombra que lo abarca todo, desde la fragilidad extrema de la piel hasta la incertidumbre de una esperanza de vida reducida por las complicaciones.

El debate por el acceso al Vyjuvek en España

El Vyjuvek no es solo un fármaco; es la llave para cerrar heridas que llevan años abiertas. Sin embargo, su costo astronómico lo ha convertido en un debate de presupuesto más que de humanidad. Ante esto, el menor recordó a los parlamentarios que el dolor no entiende de fronteras ni de ahorros fiscales.

Su mensaje final fue una estocada a la indiferencia política: “Yo sueño con poder jugar sin miedo, con vivir con menos dolor y con tener las mismas oportunidades que otros niños en Europa”. Leo cerró su intervención con una frase que aún resuena en los pasillos de Bruselas y que busca conmover a quienes firman los cheques de la salud pública: “Si mi piel fuese la vuestra, por un solo día, haríais todo para cambiar las cosas”.

