El Pentágono dice que este martes será el día "más intenso" de ataques contra Irán

Irán promete combatir "el tiempo que sea necesario" y bloquear el suministro de petróleo

Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques contra cuatro instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes 10 de marzo de 2026, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.

En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump "tiene el control del acelerador. Es él quien decide", confirmó Hegseth.

"No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final" de la operación, señaló el secretario de Defensa.

Entre los objetivos del conflicto está la destrucción de la marina iraní, que ha sido atacada con "artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar", afirmó el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor, junto a Hegseth.

Irán ha amenazado con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo mientras dura la guerra. Trump ha amenazado con "muerte, fuego y furia" si Teherán interfiere con las exportaciones de crudo.

Detrás de los buques minadores

Caine dijo que las fuerzas estadounidenses siguen "cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas", armas que Irán podría utilizar para bloquear el tráfico marítimo.

Hegseth, por su parte, acusó a Irán de "mover lanzacohetes a barrios civiles, cerca de escuelas, cerca de hospitales para intentar impedir nuestra capacidad de atacar".

"Así es como operan", acusó.

Hegseth rehusó dar más información sobre una explosión, al inicio del conflicto, que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab y que, según Irán, mató a más de 150 personas.

Combatir el tiempo que sea necesario

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, "terminará pronto".

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

