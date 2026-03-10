Ricardo Patiño acusa a Olsen de violar la Constitución por inmunidad de González

El exministro cuestionó decisiones en la Asamblea y alertó sobre presuntas acciones para excluir a su organización política

El asambleísta de Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, afirmó en Radio Pichincha este 10 de marzo que la inmunidad parlamentaria del legislador Juan Andrés González, de la RC, fue vulnerada tras una decisión que, según dijo, contradice lo establecido en la Constitución del Ecuador. El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos al procedimiento aplicado para permitir un eventual enjuiciamiento penal.

Patiño sostuvo que la normativa constitucional establece claramente que el levantamiento de la inmunidad de un asambleísta solo puede ser aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional. Según explicó, ese procedimiento exige una votación calificada de dos tercios del Legislativo para autorizar el proceso penal.

“El propio funcionario (Niels Olsen) ha reconocido públicamente que violó la Constitución”, afirmó el dirigente político durante la entrevista radial. Según dijo, el proceso aplicado no respetó el mecanismo constitucional previsto para los casos de inmunidad parlamentaria.

Procedimiento parlamentario en debate por la inmunidad

"Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome Leer más

De acuerdo con Patiño, la Constitución establece que si el pleno de la Asamblea no concede ni niega el pedido de levantamiento de inmunidad en un plazo de 30 días, este se considera aprobado automáticamente. Sin embargo, insistió en que la decisión siempre debe pasar por la votación del órgano legislativo.

El exfuncionario aseguró que el procedimiento no se cumplió. “La Constitución dice taxativa y claramente que solo el pleno de la Asamblea Nacional puede resolver que se enjuicie a un asambleísta”, señaló durante la entrevista.

Según su versión, el funcionario que presidía la Asamblea tomó la decisión de forma individual al considerar que no se alcanzaría la votación necesaria dentro del Legislativo. Patiño sostuvo que esa actuación contradice tanto la Constitución como la normativa parlamentaria.

Patiño señala decisión individual en el caso

El dirigente político afirmó que el titular del Legislativo decidió resolver el caso sin someterlo al pleno. “A mí no me dio la gana de que sea la Asamblea la que resuelva y yo resolví”, dijo Patiño al referirse a lo que, según él, habría sido la postura expresada por el funcionario.

En la misma entrevista sostuvo que el procedimiento aplicado permitió que Juan Andrés González pueda ser enjuiciado penalmente sin la votación que exige la ley. Para el asambleísta de Revolución Ciudadana, esa decisión representa un precedente preocupante dentro del sistema institucional.

Patiño agregó que la ley también establece que el levantamiento de la inmunidad debe aprobarse con al menos 101 votos dentro de la Asamblea Nacional. Según explicó, al no existir ese respaldo legislativo, se habría optado por una decisión unilateral.

RELACIONADAS Asamblea regresará a Quito para definir el futuro del asambleísta Juan González

Contexto político y denuncias de persecución

Inmunidad a Juan Andrés González: Olsen tomó el lugar del Pleno Legislativo Leer más

Durante la entrevista radial, Patiño vinculó este caso con un escenario político más amplio en el país. Según afirmó, existen acciones dirigidas a debilitar a su organización política antes de los próximos procesos electorales.

También mencionó la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien describió como un funcionario que, según dijo, ha sido objeto de investigaciones y medidas judiciales pese a presentarse a todas las audiencias convocadas por las autoridades.

En ese contexto, el dirigente insistió en que el caso de la inmunidad parlamentaria refleja una disputa política que, según su interpretación, se está trasladando al ámbito judicial y electoral en el país.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!