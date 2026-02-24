Asamblea regresará a Quito para definir el futuro del asambleísta Juan González

La Asamblea Nacional ya tiene fecha de retorno a su sede, en Quito. Se definirá la posible destitución de Juan González

La Asamblea Nacional regresará este 3 de marzo de 2026 a su sede, en Quito, para definir la posible destitución de Juan Andrés González, asambleísta y jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, por un presunto caso de diezmos.

Cambio de sede para debatir el futuro de Juan Andrés González

Aunque la definición de la posible destitución del asambleísta González estaba programada para el 25 de febrero de 2026, en Samborondón —donde la Asamblea ha estado sesionando en los últimos días—, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, modificó la convocatoria.

De acuerdo con la nueva disposición, la posible destitución del asambleísta correísta Juan Andrés González se definirá el 3 de marzo de 2026, a las 11:00, durante la sesión No. 073 de la Asamblea Nacional, que se realizará en la sede del Legislativo, en Quito.

Desde el 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional sesiona en el cantón Samborondón, en la provincia del Guayas. MIGUEL CANALES/EXPRESO

El presunto caso de diezmo contra el asambleísta González

En la sesión No. 073 del Pleno está previsto que los legisladores conozcan, debatan y resuelvan sobre el informe del Comité de Ética, que conoció y tramitó la denuncia sobre un presunto caso de diezmos presentada por la asambleísta de Acción Democrática Nacional, Ana Belén Tapia.

Según la denuncia de Tapia, el asambleísta Juan Andrés González habría exigido 2.000 dólares a su exasistente de despacho. La entrega del dinero, de acuerdo con la legisladora, quedó registrada en transferencias bancarias y chats, además del propio testimonio del excolaborador de González.

Los votos necesarios y posibles consecuencias

El informe del Comité de Ética, de mayoría oficialista, recomienda la destitución del asambleísta y jefe de bancada de la Revolución Ciudadana por este presunto caso de diezmos. Para que proceda la destitución, el Pleno requiere 101 votos.

En caso de que el asambleísta Juan Andrés González sea destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Ley de la Función Legislativa establece que se principalice a su suplente. En este caso, Katherine Amaya Pucha Cofrep, también de la provincia de Loja, asumiría la curul.

