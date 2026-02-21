Asamblea seguirá sesionando en Samborondón: los puntos a tratar

La Asamblea Nacional permanece en la provincia del Guayas desde el 20 de febrero, por el debate de la reforma al Cootad

La Asamblea Nacional sesionó el 20 de febrero de 2026 en Samborondón para la aprobación de la reforma al Cootad, de iniciativa del Ejecutivo.

La Asamblea Nacional continuará sesionando en Samborondón, provincia del Guayas, durante los próximos días. El presidente del Legislativo, el oficialista Niels Olsen, convocó a las sesiones 67 y 73 del Pleno para el miércoles 25 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec.

El Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra en la provincia del Guayas desde el 20 de febrero de 2026, cuando los legisladores fueron convocados a Samborondón para el segundo y definitivo debate de la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Asamblea se reúne para respaldar programas del gobierno de Daniel Noboa

En la continuación de la sesión número 67, convocada para las 10:00 del 25 de febrero de 2026, el Pleno de la Asamblea tiene previsto el tratar tres puntos, uno de ellos relacionado con expresar su apoyo a programas del gobierno del presidente Daniel Noboa. La agenda de la Asamblea es:

Conocer y resolver respecto del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación. Conocer y resolver sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Respaldar y analizar los programas gubernamentales de crédito hipotecario, orientados a garantizar el acceso a una vivienda digna, dinamizar el sector de la construcción y contribuir de manera efectiva a la reactivación económica del país, mediante beneficios como una tasa de interés anual del 2,99%, la más baja registrada en la historia del sistema financiero nacional.

El Gobierno de Noboa rechazó las demandas contra la reforma al Cootad. Enrique Herrería afirmó que la ley se redactó siguiendo los criterios de la Corte Constitucional.



El futuro del asambleísta Juan Andrés Gonzáles se decide en Samborondón

Por otro lado, en la convocatoria de la sesión número 73, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto conocer un solo punto del orden del día relacionado con el jefe de bloque del correísmo Juan Andrés González. La agenda de la Asamblea es:

Conocer y resolver respecto del informe del Comité de Ética referente a la denuncia presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia Vallejo en contra del asambleísta Juan Andrés González Alvear

El caso contra el asambleísta González se deriva de una denuncia por un presunto cobro de diezmos, presentada por la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia. El informe del Comité de Ética recomienda la destitución de González; sin embargo, para concretarla se requerirán 101 votos en el Pleno.

