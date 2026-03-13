Jordy Caicedo, Kendry Páez y Hernán Galíndez: claves en el fútbol argentino

El duelo entre River Plate y Huracán dejó a los ecuatorianos con buenas sensaciones y jugadas decisivas que destacó la prensa

El ecuatoriano Jordy Caicedo goza de un gran momento goleador con Huracán en el inicio de la liga de Argentina 2025.

El triunfo 2-1 de River Plate sobre Huracán no solo significó el estreno de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto millonario el jueves 12 de junio, sino que el encuentro también tuvo un marcado protagonismo ecuatoriano gracias a las actuaciones de Kendry Páez, Jordy Caicedo y Hernán Galíndez.

Los tres jugadores de la selección ecuatoriana dejaron momentos claves en el partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, demostrando que el talento tricolor sigue ganando peso en el fútbol argentino.

Páez fue el encargado de conducir el juego ofensivo de River, Caicedo volvió a demostrar su potencia goleadora en Huracán y Galíndez sostuvo a su equipo con intervenciones determinantes bajo los tres palos.

Jordy Caicedo sigue anotando en el fútbol argentino, está vez el gol lo hizo de panel en contra River Plate. pic.twitter.com/xqLgqvjF3e — Pablo Villacís (@PabloVillacisT) March 13, 2026

Los ecuatorianos dejaron huella en el River vs Huracán con juego, gol y una atajada clave

Kendry Páez asumió un rol protagónico en el esquema de Eduardo Coudet y lideró el ataque de River Plate con libertad para moverse por el frente ofensivo. El joven ecuatoriano se convirtió en el enlace entre el mediocampo y los delanteros, destacando por su capacidad para generar juego y romper líneas con regates que aportaron dinamismo al conjunto millonario.

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Por su parte, Jordy Caicedo fue la principal referencia ofensiva de Huracán durante el encuentro. El delantero ecuatoriano peleó constantemente con la defensa de River y encontró su recompensa justo antes del descanso, cuando convirtió con potencia desde el punto penal para vencer a Franco Armani y establecer el empate parcial en el marcador.

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En la portería, Hernán Galíndez también tuvo una actuación destacada que mantuvo con vida a Huracán en varios tramos del partido. El arquero ecuatoriano mostró seguridad, liderazgo y reflejos en momentos clave, siendo su intervención más importante la atajada de un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

🎥🇪🇨 Kendry Páez vs Huracán



Primera titularidad en River - Torneo Apertura pic.twitter.com/S7WPfIhl9g — La Perla (@Perla_Londres) March 13, 2026

Los momentos clave de los ecuatorianos

Minuto 12 – Kendry Páez muestra su talento

El mediocampista ecuatoriano recibió de espaldas cerca de la banda, realizó un caño para sacarse a su marcador y habilitó a Sebastián Driussi en una jugada que levantó a los hinchas de sus asientos.

Minuto 45+2 – Jordy Caicedo empata el partido

El delantero tomó el balón tras un penal sancionado para Huracán y definió con un remate potente y cruzado que dejó sin opciones a Franco Armani.

Minuto 65 – Hernán Galíndez ataja un penal clave

El arquero ecuatoriano adivinó la intención de Juan Fernando Quintero y voló hacia su palo izquierdo para detener el disparo desde los doce pasos.

Minuto 89 – Kendry Páez se retira ovacionado

Tras un gran despliegue físico y siendo uno de los jugadores con más regates completados, el ecuatoriano salió del campo entre aplausos.

¡ARQUERO MUNDIALISTA! Galíndez le ganó el duelo a Juanfer Quintero, que recién había ingresado al partido, y evitó el 2-1 de River. Luego, no podría repetir ante Cachete Montiel. pic.twitter.com/Lx7APomimm — RugeTV (@RugeTvDigital) March 13, 2026

El fútbol ecuatoriano sigue destacando

Aunque River terminó llevándose la victoria, el partido dejó claro que los futbolistas ecuatorianos atraviesan un momento de gran proyección en el fútbol internacional.

La creatividad de Kendry Páez, la potencia ofensiva de Jordy Caicedo y la seguridad de Hernán Galíndez fueron elementos que marcaron el desarrollo del encuentro y que siguen posicionando al talento tricolor en ligas competitivas como la argentina.

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